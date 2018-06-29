Коммерческий директор «ОМа» отказалась от претензий к саратовскому Союзу журналистов

В конце прошлого года коммерческий директор медиа-холдинга «Общественное мнение» Ольга Чесакова и еще 35 человек были исключены из Союза из-за неуплаты ежегодных взносов. Чесакова решила обжаловать решение организации в суде, однако дело проиграла. Тогда сотрудница «ОМа» подала апелляционную жалобу, но позже отказалась от претензий к Саратовскому областному Союзу журналистов и отозвала жалобу.

Лидия Златогорская, руководитель саратовского Союза журналистов:

Она согласилась, что решение в отношение нее было принято на законных основаниях, она признала нашу правоту. Рада, что она это поняла.

Руководитель регионального Союза журналистов считает, что Чесакова, подав апелляцию, просто хотела «пропиариться»: если бы она действительно хотела сохранить членство в организации, то могла пойти на мировое соглашение, предложенное председателем областного Союзжура— погасить долги по взносам и написать заявление о восстановление в организации.