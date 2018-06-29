Союз журналистов определился, какие СМИ поддержит в этом году

В Саратове подведены итоги конкурса социальных проектов на предоставление грантов СМИ.

Впервые в истории оператором конкурса выступило региональное отделение Союза журналистов России во главе с Лидией Златогорской. В конкурсе приняли участие 19 региональных холдингов и изданий, которые представили 102 проекта.

В его состав экспертного совета вошли члены Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», депутаты Саратовской областной Думы (Юлия Литневская, Алла Лосина, Дмитрий Петров), представители Министерства информации и печати области, Общественной палаты Саратовской области, издательско-полиграфической сферы, СМИ (главред «Аткарской газеты» Елена Бадикова, главред газеты «Наша жизнь» Марина Шеломанова).

Как обещали организаторы, критериями оценки в этом году впервые стали охват аудитории, посещаемость и цитируемость ресурса. Голосование было тайным, каждый проект оценивался членами жюри от 1 до 15 баллов.

По итогам подсчета баллов было принято решение признать победителями конкурса проекты, набравшие 500 баллов и выше. Ими стали 34 информационных проекта, подготовленные 24 средствами массовой информации.

Самый большой объем средств выиграла медиа-группа «Вещатель» (ТВ «Саратов-24», 4 радиостанции; всего 8 СМИ). Они получат финансирование на 11 проектов в размере 2993 тысяч рублей.

На втором месте — медиа-группа «Волга-медиа» («КП-Саратов», «АиФ» и др.). на 7 проектов сумма грантов составит 2938 тысяч рублей.

Аналогичной по масштабу и другим показателям медиа-группе «Союзпечать» («МК в Саратове» и еще 3 СМИ) досталось 1286 тысяч рублей.

Независимые областные СМИ, в основном это интернет-издания получили от 375 до 517 тысяч рублей.