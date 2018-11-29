Бесплатное спутниковое телевещание прописали в законопроекте

Спутниковых операторов обяжут обеспечивать россиян бесплатным вещанием 20 телеканалов в местах, где недоступно эфирное ТВ. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет РБК. Так будет реализовано право граждан на бесплатный просмотр «обязательных общедоступных телерадиоканалов».

Перечень населенных пунктов и местностей, где будет обеспечено бесплатное спутниковое телевещание определит Минкомсвязи.

С января 2019 г. все регионы РФ должны перейти с эфирного вещания на цифровой формат. Однако сейчас вне зоны охвата остается 1,6 % россиян. Операторов спутникового ТВ предлагалось обязать обеспечить их бесплатным доступом к основным телеканалам. Услуга должна оказываться, если у абонента есть спутниковая тарелка и он один раз внес плату за доступ к сети оператора. Брать иную плату за просмотр двух мультиплексов проект запрещает. В августе крупнейшие операторы попросили не заставлять их вещать бесплатно и предложили задачу вещания в труднодоступных районах после компенсации от властей.

В перечень телеканалов, доступ к которым должны бесплатно получить жители труднодоступных районов, вошли «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Матч ТВ», «Карусель», «ТВ Центр», «Пятый канал», ОТР, СТС, «Домашний», ТНТ, РЕН ТВ, ТВ-3, «Пятница!», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас».

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