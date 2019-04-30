О сатирических зарубежных СМИ, которые вошли в историю

JE SUIS CHARLIE

Когда говорят о французском юморе и сатире, чаще всего вспоминают «Шарли Эбдо». «Однако нужно понимать специфику издания Charlie Hebdo и людей, работающих в нем. Тогда вопрос о качестве юмора отпадает сам собой», — говорит Юлия Данилова.

Сегодня Charlie Hebdo продается во всех газетных киосках. Популярность газеты связана с традиционной любовью французов к карикатурам и комиксам. Издание позиционирует себя как абсолютно анархистское, отвергающее любые сакральные ценности и всегда оставалось в этом смысле маргинальным. Солидарность общественности с сатирой журналистов возникает не на почве разделяемых ценностей, а на фоне поддержки свободы слова и права на выражение своей позиции.

С момента публикации карикатур на пророка Мухаммеда издание значительно улучшило свои экономические показатели, аудитория выросла, а узкоспециализированное издание стало восприниматься многими как общественно-политическое. В этой традиции причудливо сочетаются левый радикализм и провокационная сатира, часто граничащая с непристойностью.