О сатирических зарубежных СМИ, которые вошли в историю

Журнал во многом популярен благодаря сатирической колонке Borowitz Report («Отчет Боровица»). Ее автор Энди Боровиц, юморист и автор книги, ставшей бестселлером по версии The New York Times, публикуется в журнале с 1998 года. В 2001 году он начал писать сатирическую колонку, которую сегодня читают миллионы людей по всему миру. За нее он получил первую в истории Национального пресс-клуба премию в номинации «Юмор». Боровиц также автор двух бестселлеров: книга «50 самых смешных американских писателей» («The 50 Funniest American Writers»), которая попала в список бест селлеров The New York Times, и автобиографическая работа «Неожиданный поворот» («An Unexpected Twist»), ставшая главным бестселлером Amazon в 2012 году. На его аккаунт в Twitter @BorowitzReport подписано более полумиллиона человек. По результатам опроса, проведенного журналом Time, он был признан лучшим автором Twitter 2011 года, а The New York Times назвала его «самым смешным человеком в Twitter». И это — при живом Дональде Трампе.