Рост цифровых медиа достиг предела

Среди медиа, все еще сохраняющих перспективу роста, — мессенджеры (которые, как считают, потихоньку отнимают время пользователей у социальных сетей), а также технологии виртуальной реальности, дополненной реальности и прочие подобные новинки. Которые, впрочем, в коллективной медиадиете даже американцев занимают ничтожную долю.

Некоторые исследования указывают, что AR и VR еще имеют потенциал, так как социальные сети будут использовать их для оживления интереса к своим платформам, да и инвесторам с рекламодателями нужно куда-то вкладываться и что-то развивать. А другой какой-либо революционной медиатехнологии пока не видно.

Основная причина замедления медиапотребления — банальное насыщение населения устройствами, каналами и платформами. Кроме того, в сутках всего 24 часа. Втиснуть еще какие-то форматы медиапотребления довольно сложно.

Тенденция обозначилась в США, как на наиболее измеряемом из цифровых рынке, но очевидно, к этому идут и другие страны. Мировой опыт показывает, что оцифровка передовых стран достигает 85-90 %. Таков уровень проникновения интернета в США, Южной Корее, Скандинавии. То есть там почти все население, исключая младенцев и недееспособных, оцифровано. При таком уровне оцифровки рост медиапотребления логично замедляется и прекращается.

Сторонникам старых медиа эта новость может показаться обнадеживающей. Мол, цифровые медиа исчерпали свой потенциал... Но нет. Замедление и прекращение роста медиапотребления всего лишь означает, что теперь ужесточится внутривидовая конкуренция цифровых медиа за все те же 24 часа потребителя. Если пространства для роста больше нет, то медиа будут изыскивать «внутренние резервы» и пожирать друг друга. Еще более привлекательные, будоражащие и кликбейтные приемы и технологии будут охотиться теперь за пользователем.