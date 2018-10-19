Рост цифровых медиа достиг предела

А это значит, что медиа-конкуренция ужесточится
Сразу несколько исследований в США показали, что люди начинают насыщаться и пресыщаться медиапотреблением.
Согласно данным Pew Research Center, количество американцев, потребляющих различные медиаплатформы, впервые за многие годы роста достигло плато или даже начало снижаться.
Скажем, с 2016 года всего на один процентный пункт выросло количество потребителей интернета с (88 % до 89 %). Стабильно на уроне 95 % сохраняется количество пользователей мобильных телефонов. Количество пользователей смартфонов тоже не меняется — 77 %. Неизменным остается количество пользователей соцсетей — 69 %. Существенно снизилось количество пользователей ПК — c 78 до 73 %. Единственный медиум, который подрос с точки зрения числа пользователей, как ни странно, планшеты: с 51 % до 53 %.
При этом, как отмечает Pew Research, некоторые социальные группы просто достигли предела насыщения. Например, пользование мобильной связью в группе 18-49 лет достигло 99%, а в группе собственников жилья дороже 75 тысяч долларов— 98 %. Количество пользователей многих других технологий и платформ зачастую превышает 90 % в наиболее активных социальных группах. Просто некуда уже расти.
Данные Pew Research совпадает с данными eMarketer, согласно которым время, проводимое американцами с различными медиа, также перестает расти или даже сокращается. Например, сокращается время, затраченное на ТВ. Замедлился общий рост потребления цифровых медиа. Существенно замедлился рост потребления мобильной связи. Прирост пользователей Фейсбука остановился, график показывает плато. Единственное медиа, заметно прирастающее с точки зрения затраченного времени потребителей, по данным eMarketer, — цифровое видео.
Среди медиа, все еще сохраняющих перспективу роста, — мессенджеры (которые, как считают, потихоньку отнимают время пользователей у социальных сетей), а также технологии виртуальной реальности, дополненной реальности и прочие подобные новинки. Которые, впрочем, в коллективной медиадиете даже американцев занимают ничтожную долю.
Некоторые исследования указывают, что AR и VR еще имеют потенциал, так как социальные сети будут использовать их для оживления интереса к своим платформам, да и инвесторам с рекламодателями нужно куда-то вкладываться и что-то развивать. А другой какой-либо революционной медиатехнологии пока не видно.
Основная причина замедления медиапотребления — банальное насыщение населения устройствами, каналами и платформами. Кроме того, в сутках всего 24 часа. Втиснуть еще какие-то форматы медиапотребления довольно сложно.
Тенденция обозначилась в США, как на наиболее измеряемом из цифровых рынке, но очевидно, к этому идут и другие страны. Мировой опыт показывает, что оцифровка передовых стран достигает 85-90 %. Таков уровень проникновения интернета в США, Южной Корее, Скандинавии. То есть там почти все население, исключая младенцев и недееспособных, оцифровано. При таком уровне оцифровки рост медиапотребления логично замедляется и прекращается.
Сторонникам старых медиа эта новость может показаться обнадеживающей. Мол, цифровые медиа исчерпали свой потенциал... Но нет. Замедление и прекращение роста медиапотребления всего лишь означает, что теперь ужесточится внутривидовая конкуренция цифровых медиа за все те же 24 часа потребителя. Если пространства для роста больше нет, то медиа будут изыскивать «внутренние резервы» и пожирать друг друга. Еще более привлекательные, будоражащие и кликбейтные приемы и технологии будут охотиться теперь за пользователем.