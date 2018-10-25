Саудовский принц пообещал наказать всех виновных в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи

Все виновные в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи предстанут перед законом, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

По его словам, Анкара и Эр-Рияд вместе работают над тем, чтобы добиться правды и справедливости в этом деле

Саудовская Аравия принимает все необходимые законные меры для проведения и завершения расследования, работая совместно с правительством Турции, чтобы добиться результатов и предать виновных суду.

Обозреватель The Washington Post Хашкаджи пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже в СМИ появилась информация, что перед посещением дипмиссии журналист включил аудиозапись на часах Apple Watch, которые записали момент его допроса, пыток и гибели.

Эр-Рияд сначала отрицал то, что Хашкаджи был убит на территории дипмиссии, но 19 октября саудовская сторона подтвердила этот факт. На данный момент по делу об убийстве журналиста задержаны 18 человек, все они являются саудовскими подданными.

По предварительным данным, заказчиком убийства был замглавы службы общей разведки, советник наследного принца Саудовской Аравии Ахмед Асири, пишут «Известия».