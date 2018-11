Гендиректор Conde Nast покинет свой пост

Гендиректор Conde Nast (издает журналы Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair и прочие) Роберт Зауэрберг покинет компанию. Компания заявила, что Зауэрберг продолжит исполнять обязанности до назначения преемника, который возглавит как американский Conde Nast, так и издателя международных версий журналов Conde Nast International, пишет The Wall Street Journal. До сих пор руководство этими подразделениями было разделено.

Руководство компании разослало сотрудникам письмо:

Мы пришли к выводу, что настало время объединить наши американские и международные компании, чтобы полнее реализовать потенциал Conde Nast в интересах нашей аудитории и бизнес-партнеров

Зауэрберга назначили гендиректором Conde Nast в 2015 году. Несколько месяцев назад он представил план возвращения компании к прибыльности к 2020 году, в том числе за счет жесткой оптимизации и сокращений. Компания будет придерживаться плана Зауэрберга, пишет WSJ.

Conde Nast работает в России с 1998 г. и издает журналы Vogue, Tatler, GQ, GQ Style, AD Magazine, Glamour. С 2017 г. издательский дом прекратил публиковать российские версии журналов Conde Nast Traveller и Allure.