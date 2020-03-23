Журналисты на войне. История военного фотокорреспондента Михаила Савина

Отец на фронте всегда находился на краю опасности. Известен такой его фотоснимок: взрыв снаряда. Совсем рядом была опасность…

Он часто бывал в командировках. Уезжал на неделю, на две. Притом что он с первого до последнего дня находился на фронте, папа не получил ни одного ранения. Его Бог берег. Разве что в 1942 году попал в окружение и две недели выбирался… Об этом он подробно написал в своих воспоминаниях. Ему тогда командир части сказал, что у них в одиночку шансов выжить будет больше. Папа был в военной форме, и что пришлось тогда пережить — одному ему известно…

Из опубликованных воспоминаний Михаила Савина:

…Мы решили выбираться вдвоем «по-тихому» — лесами, опушками, минуя большие дороги и села. Часто натыкались на немцев, благополучно избегали внезапных встреч, в чем нам немало помогали местные жители. Прошла неделя, вторая. Продукты кончились, перешли на подножный корм. Ели ягоды, попадались орехи, кочерыжки срубленной капусты на огородах крестьян. Все чаще стал ощущаться голод. Потом это прошло. Есть уже не хотелось. Идти становилось тяжелее. В глазах все как-то посерело. А Степан все тянул и тянул вперед, обнадеживая, что еще день-другой — и мы выберемся. Как впоследствии я благодарил его за это! Он и физически оказался повыносливее, и воля, видимо, была покрепче… За Ржевом на попутках добрались до Волоколамска. До Москвы оставалось сто двадцать километров. Но где штаб фронта, где редакция — узнать по-прежнему не удавалось. В городе, к нашему великому удивлению, увидели открытой парикмахерскую. Вероятно, мы произвели неприятное впечатление на наших мастериц — заросшие грязные старички. Но не менее были удивлены, видя нас молодыми и симпатичными парнями после того, как вымыли наши головы, постригли, побрили. Ночевать нас пустила к себе моя мастерица. Двух девочек, дочерей, она отправила куда-то к соседям. Пришла ее подруга — тоже молодая, симпатичная женщина. Был скромный фронтовой ужин, выпили бутылку мутноватого самогона. Нас со Степаном разморило, и мы, сидя на диване, незаметно уснули. Утром над нами наши хозяйки хихикали. Не оправдали мы их намерений… Редакцию мы нашли в конце октября возле станции Ухтомской по Горьковской дороге. Радости не было конца. Ведь нас считали давно погибшими…

— Эта печать войны была значительной на судьбе отца. В то же время он гордился тем, что был на фронте, вынес все тяжести. Ведь и во время войны жизнь продолжалась. Например, на фронте, он… женился!

— Интересный факт! Как же их свела судьба?

— Мама работала в газете корректором, а он — фотокорреспондентом. Лучше, чем папа, я не расскажу, потому надо снова обратиться к его записям…

Из опубликованных воспоминаний Михаила Савина:

1 мая 1944 года. Стою я на разбитой вконец проселочной дороге и волнуюсь так, как, может, никогда в жизни не волновался. Чего вдруг? Сейчас расскажу. Началось все осенью 1943‑го, после взятия Смоленска. Газета выходила регулярно. Печаталась она в поезде, а тираж забирала полевая почта. Часто за газетами приезжала молодая, красивая, статная девушка Галя. Многие наши на нее «глаз положили». Ну, короче говоря, выбрала она все-таки меня. И вот на первомайский праздник решил я ее представить друзьям, ну вроде как невесту. Народ уже за столами в вагоне-столовой собрался, а ее нет. Все сроки прошли. Наконец вижу: знакомая полуторка. Но Галя!.. Помятая, перепачканная, в разорванной одежде. Оказывается, машина попала под бомбежку и перевернулась. Как живы остались?.. Привела она себя немного в порядок. Явились мы нашей газетной публике. А там уже решили: что за процедура — невесту представлять? Помолвки, обручения — старорежимные штучки. Даешь свадьбу! Ну свадьбу — так свадьбу. В принципе разговор у нас с ней был. Но тут сразу: «Горько!». А мы, поверьте, до этого ни разу и не целовались. Так что когда говорят про всякую там «фронтовую любовь», не очень-то верьте… Счастливо прожили вместе 50 лет. Отметили золотую свадьбу…

— Они, родители мои, были жизнерадостные люди. Всегда и во всем помогали друг другу, были всю жизнь вместе. Я родилась в 1948 году, отец потом работал фотокорреспондентом журнала «Огонек». Он вообще был счастливый человек, потому что всю жизнь занимался любимым делом.

— Это же можно сказать и об остальных сотрудниках «Красноармейской правды» — его сослуживцах…

— Конечно. Читатели из газеты узнавали новости по стране и о боевых действиях на фронтах. Об этом писали собственные корреспонденты «Красноармейской правды», всегда находившиеся в гуще важных событий. Среди них были выдающиеся труженики. Александр Твардовский, чей «Василий Теркин» стал любимым героем и другом солдат-фронтовиков. Алексей Сурков, который писал горячо патриотичные и гневные стихи и очерки, его незабываемая «Землянка» была любимой песней на коротких привалах.

Теперь их никого не осталось. Но они не умерли бесследно. В послевоенные годы они опубликовали много фотоснимков о событиях Великой Отечественной войны, издали много книг с повестями и рассказами, стали редакторами крупнейших журналов. А главное — внесли неоценимый вклад в правдивую историю Отечества.