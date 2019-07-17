Сайт Newday Agency получил три международные награды

Разработчики сайта Newday Agency соединили оригинальную концепцию, современные технологии, дизайн и контент. Образующий элемент сайта — анимированные 3D-модели, трансформирующиеся при скроллинге. Над сайтом работали две команды: агентство Newday и украинская креативная студия Advanced Team.

Так, к примеру, в разделе Team разместились забавные видеовизитки, а в разделе Works перечислены все работы с подробным описанием задач, результатов и примерами визуализации.

Екатерина Бурлак, креативный директор Newday Agency:

Мы хотели отразить творческий процесс работы агентства. Каждый проект начинается с чего-то абстрактного — с неизвестной формы, которую, словно скульпторы, сотрудники Newday создают и воплощают в жизнь. Подглядеть за процессом, пофантазировать и почуствовать себя творцом может каждый посетитель сайта.

Наталия Селезнева, генеральный директор Newday Agency:

Это тот случай, когда две сильные команды объединяются и вкладывают в работу максимум своих ресурсов и креатива для достижения достойного результата. Наш сайт — это отражение души, философии и подхода к работе агентства.

Сайт креативного агентства Newday получил три международные награды в номинации Site of the Day: Awwwards, FWA и CSS Design Awards. Успех релиза подкрепили ещё пять наград: Developer Award и Honor премии Awwwards, Innovation design, UI и UX design премии CSS Design Awards.

Awwwards, FWA и CSS — это международные премии в области дизайна и веб-разработки. Награды присуждаются самым инновационным, технологичным и креативным проектам. Работы оцениваются жюри, состоящим из дизайнеров, разработчиков и агентств со всего мира.