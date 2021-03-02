1 марта сайт «Новой газеты» перезапустил главную страницу. Верстка материалов изменилась с шаблонной, где у каждой рубрики свое место, на поясную, где материалы разных жанров могут быть на том месте, где это необходимо. Есть пояса-новости, есть пояса-темы, есть пояс выпусков газеты и другие. Редакция может менять их состав и последовательность, когда это необходимо. Об этом издание сообщило на своем сайте:

Мы хотели, чтобы главная сайта чуть лучше выполняла такие задачи:

— гибче реагировала на акценты редакции (понятно, где самое главное; видно, что материал — часть темы, а тут срочно нужно мнение читателей).

— показывала больше иллюстраций художника и фоторепортеров к материалам.

— лучше адаптировалась к мобильным (уже больше 70% читают нас с маленьких экранов смартфонов).