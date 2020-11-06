«Сбер» обратился в АП, чтобы определить возможные варианты покупки СМИ Rambler Group

«Сбер» обратился в администрацию президента с предложением оценить возможные модели сделки, по итогам которой кредитная организация станет собственником СМИ, входящих в группу Rambler. О письме Сбербанка в Кремль РБК рассказали два федеральных чиновника.

На прошлой неделе Сбербанк объявил об увеличении своей доли в Rambler c 55 до 100% — свои 45% продаст Александр Мамут. В группу, основным активом которой сейчас считается онлайн-кинотеатр Okko, входят и СМИ: интернет-издания Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, «Секрет фирмы» и др.