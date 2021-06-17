«Сбер» планирует купить компанию TeleSport

Сбербанк планирует приобрести компанию «Телеспорт», одного из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, соответствующее «предварительное соглашение о сотрудничестве» Сбербанк заключил с «Телеспортом».

Планируется, что Петр Макаренко после сделки останется гендиректором «Телеспорта».

В рамках договора на платформе Okko Спорт, входящей в экосистему Сбера, будет эксклюзивно транслироваться чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России, отмечено в сообщении.

У Okko уже есть эксклюзивные права на другой европейский топ-чемпионат — британскую премьер-лигу.

Не все события, правами на которые владеет «Телеспорт», будут транслироваться только на Okko: по договоренности, «существенная часть» из них будет показана на федеральных телевизионных каналах, сообщил вице-президент по корпоративному развитию Сбербанка Андрей Карташян, процитированный в релизе.