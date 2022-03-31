«Сбер» планирует разработать аналог LinkedIn

«Сбер» запустит аналоги глобальных соцсетей — как отметил в своём Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, локальная версия запрещённого в России Instagram (входит в Meta — признана экстремистской организацией в РФ) может стать частью экосистемы компании. Платформу разрабатывают на базе корпоративной соцсети — команда планирует расширить ее функционал и визуал.

Кроме того, есть информация о планах «Сбера» выйти в сегмент деловых соцсетей с аналогом LinkedIn. Антон Горелкин считает, что новый продукт экосистемы сможет «освежить рынок отраслевых коммуникаций».