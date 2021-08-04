«Сбер» провел ребрендинг аудиосервиса Muzlab

Компания Muzlab сменила название на «СберЗвук Бизнес» и вошла в направление «Развлечения» экосистемы банка. Кроме того, сервис получил новую айдентику: шрифты, палитру и логотип.

«СберЗвук Бизнес» позволяет создавать плейлисты самостоятельно, автоматически или с помощью музыкальных редакторов. Также сервис дает возможность размещать рекламу и вставлять в свои композиции джинглы и отбивки. Клиентами аудиосервиса являются магазины, рестораны, АЗС и другие общественные пространства.

За счет симбиоза со «Сбером» бывший Muzlab планирует нарастить аудиторию и усилить позиции в b2b-сегменте.

«Сбер» приобрел Muzlab в апреле 2021 года. Стриминговый сервис для бизнеса был запущен в 2016 году Виктором Христенко, Андреем Даниловым и Сергеем Ямщиковым.