Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

Анонсированная в апреле сделка по инвестициям Сбербанка в Rambler Group Александра Мамута закрыта, сообщили представитель Сбербанка и медиахолдинга.

Весной Сбербанк объявил об инвестициях в капитал Rambler Group. Денежные средства за 46,5-процентный пакет действующим акционерам — AN&N Александра Мамута и Era Capital — выплачены не будут, все средства пойдут на развитие медиахолдинга. Размер инвестиций Сбербанк не объявлял, источники РБК в апреле говорили о 9–11 млрд руб.

В результате сделки доля Александра Мамута снизилась до 46,5%, доля Era Capital будет 7%. Сделка со Сбербанком позволила Rambler Group рассчитаться по своим долгам.