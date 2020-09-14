СБУ потребовала удалить приложения НТВ и МИА «Россия сегодня» из украинского AppStore

Телеканал НТВ и МИА «Россия сегодня» получили уведомление от компании Apple о требовании со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) удалить их приложения из AppStore на территории страны. Об этом говорится в Telegram-канале НТВ.

«Служба безопасности Украины потребовала удалить приложения НТВ из украинского App Store», — говорится в сообщении.

Как сообщает «РИА Новости», Apple также уведомила МИА «Россия «сегодня» о требовании СБУ удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента AppStore.

«Apple не удаляла из AppStore в Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую», — цитирует ТАСС пояснения пресс-службы компании.