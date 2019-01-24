Не диссиденты, но антисоветчики

— Александр Сергеевич, к 1970 году у вас за плечами была работа в областной молодежной газете, приглашение в «Комсомолку», где вы вскоре стали заведовать отделом. Почему решили перейти в ЖУРНАЛИСТ?

— Честно говоря, я никуда не собирался уходить. Живу себе в «Комсомолке», все нормально. А тут звонок: Борис Григорьевич Яковлев, который лет за шесть до того позвал меня на работу в ростовский «Комсомолец» ответственным секретарем, зовет в ЖУРНАЛИСТ. В то время уходить из «Комсомолки» было просто немыслимо: лучшая газета страны, самая профессиональная, самая передовая. Но у меня была личная маленькая идея. Моя жена Галина Щербакова, будучи еще редактором областной волгоградской газеты, начала писать хорошие, на мой взгляд, рассказы. Продолжать это дело при постоянной журналистской работе и еще вести семейное хозяйство с двумя детьми невозможно. И выбор был сделан чисто меркантильный: в «Комсомолке» моя зарплата заведующего отделом составляла 230 рублей, а в ЖУРНАЛИСТЕ сразу предлагали 320. 90 рублей прибавки — это уже две трети Галкиного заработка. А мой будущий журнальный (!) гонорар — это же не газетные крохи. Так пусть Галина уходит с работы! Пусть она займется исключительно писательством!

И с болью в сердце я ушел из «Комсомолки». А уже через пару лет благодарил бога, что ушел. Было очень хорошо работать с главным редактором Борисом Панкиным. Но когда Панкин ушел из газеты в чиновники, к руководству пришли совершенно другие люди, с которыми я никак не хотел бы иметь дело. Как раз тогда из газеты ушли Лидия Графова, Юрий Рост, Капитолина Кожевникова, Юрий Щекочихин. Перешли в «Литературку». А я уже был в ЖУРНАЛИСТЕ.

— Вы застали легендарного Егора Яковлева?

— Не застал. Главным редактором уже был Владимир Прохорович Жидков. Борис Яковлев — заместитель. А сам журнал был изданием газеты «Правда» и Союза журналистов СССР. Ниже рангом в иерархии партийной прессы, чем «Коммунист», но выше, чем, скажем, «Политическое самообразование». Надо сказать, что мои 18 лет работы в редакции пришлись на годы наиболее явного брежневского слабоумия, андроповского тупизма, черненковского не пойми чего. Другими словами, полного застоя. И журнал оказался, как ни странно, удобным прибежищем в тягомотной череде «решающих», «определяющих», «завершающих», «предсъездовских» и прочих заунывных годов, когда журналистика в нашей стране превратилась в служанку-поденщицу Партии с большой буквы. Конечно, профессиональный журнал не мог остаться вне этого процесса, в каждом номере публиковался материал, соответствующий идеологической линии ЦК. И у нас были люди, которые выдавали те самые материалы, без которых журнал просто не мог выйти. Но эти публикации позволяли на остальных страницах журнала вести полноценный разговор о профессии, ее конкретике и деталях. Вот этот серьезный профессиональный разговор и давал возможность создать благодатный закуток, свободный от политической трескотни. На страницах журнала и в редакционных кабинетах шла насыщенная жизнь и развивалась совершенно иная дискуссия, которая, по сути, можно сказать, шла вразрез с трескучими фразами официальной пропаганды.

— Как же это удавалось?

— Сам Владимир Прохорович Жидков был вполне очевидным «охранителем», но не закоренелым ортодоксом, как некоторые руководители СМИ той поры. Жидков был направлен в журнал по решению ЦК КПСС. Руководил идеологическим отделом тогда Георгий Смирнов, который сменил на этом посту Александра Яковлева, отправленного за свободомыслие послом в Канаду. Георгий Смирнов был вполне убежденным марксистом, но при этом доктором философии и вполне просвещенным человеком. Жидков уже работал в ЦК. И он взял с собой заместителем Бориса Григорьевича Яковлева, тоже из ЦК. Борис Яковлев, как и Жидков, также был вполне лояльным власти человеком. Но и тот и другой были порядочными людьми. Это было самым важным.