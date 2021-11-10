Перейти к основному содержанию
Toggle navigation
-
Клуб
Войти
Мой кабинет
Выйти
О журнале
Редакция
Новости
Рубрики
Клуб
Магазин
Проекты
Архив
Контакты
Медиа
Аналитика
Подкасты увеличивают доходы от подписки
Шелли Сил, INMA (перевод: Алина Кренделева)
Опыт скандинавского издания Schibsted
Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:
приобрести
цифровой номер
оформить
цифровую подписку на полгода..
оформить членство
в Клубе Журналиста
.
оформить редакционную подписку на
полгода
или
год
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
№
11
от
10 ноября 2021
Подписаться на журнал
Подписаться на рассылку
Ноя 10, 2021
Медиа
Клуб
Подкасты увеличивают доходы от подписки
Опыт скандинавского издания Schibsted
Рынок
Как во время пандемии журналисты газеты «Пламя» оказывали психологическую...
Как оценить нужность проекта, его успешность? Прислушиваясь к мнению наших читателей, для которых мы работаем, пишем, творим.
Профессия
Хочу изменить этот мир к лучшему: насколько важно, можно и нужно...
Об амбициях поговорили с коллегами-журналистами
Вам будет интересно:
×
Ошибка на сайте
Описание ошибки
*
Если Вы нашли ошибку на сайте, пожалуйста, сообщите нам о ней.
Форма поиска
Войти в клуб
E-mail или логин
*
Пароль
*
Регистрация
Забыли пароль?