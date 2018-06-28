«Росбалт» открывает онлайн-школу журналистики

Первая лекция онлайн-курса журналистики пройдет в московском представительстве информагентства «Росбалт» в четверг, 28 июня, в 19:00.

Онлайн-школа журналистики — это продолжение проекта по travel-журналистике, созданного ИА «Росбалт» совместно с «Клубом путешествий» Михаила Кожухова.

Первый блок онлайн-курса будет посвящен «Структуре текста». Установочную лекцию прочитает Наталия Черкесова — лауреат профессиональных премий Союза журналистов России как журналист и редактор, автор нескольких книг.

Курс состоит их трех блоков. В начале каждого блока — установочная лекция, на которую можно прийти лично, посмотреть трансляцию или получить в записи. После лекции вместе с теоретическими материалами студенты получат по почте шесть заданий: по одному на неделю. У каждого будет свой куратор, который проверит работу и вернет ее с комментариями, — сообщает «Росбалт».

Вход на лекцию свободный по предварительной записи. Будет вестись онлайн-трансляция. Ссылку на нее будет опубликована на странице онлайн-школы в Facebook.