В Севастополе открылась школа печатной журналистики «PRO печать»

В Севастополе начала работу школа печатной журналистики «PRO печать». Занятия будут проходить шесть дней на базе филиала МГУ. Лекции читают профессиональные журналисты, редакторы печатных изданий, практикующие дизайнеры и фотографы. Среди слушателей — школьники, студенты севастопольских вузов и начинающие специалисты. Курс рассчитан на молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет.

Организатор школы печатной журналистики «PRO печать» — студентка 4 курса МГУ Ирина Хомякова. На реализацию проекта она получила федеральный грант — 100 тысяч рублей. Уже полтора года Ирина работает главным редактором журнала «PRO молодёжь».

Дважды она получала грант на выпуск своего журнала — 110 и 150 тысяч рублей. Сегодня тираж издания «PRO молодёжь» — 600 экземпляров в месяц. Это уже девятый выпуск. Журнал распространяют по всем вузам Севастополя. Над ним работают 20 человек: помимо журналистов, трудятся дизайнеры, фотографы, верстальщики, корректоры. Своим опытом создания собственного печатного издания Ирина Хомякова делится с учащимися школы «PRO печать». Также лекции читают приглашенные гости — профессиональные журналисты, редакторы, практикующие дизайнеры и фотографы.

На занятия в школе печатной журналистики записались уже больше 50-ти человек. Среди участников как студенты журфака и начинающие специалисты, так и школьники, которые только определяются с будущей профессией или нарабатывают опыт для поступления в вуз.

Курс рассчитан на молодёжь от 14 до 30 лет. Занятия будут проходить ежедневно на базе филиала МГУ до субботы, 24 ноября. В программе не только теория, но и практика. Учащиеся школы напишут собственные статьи. Лучшие материалы опубликуют в декабрьском выпуске журнала «PRO молодёжь».