Медиа трансформируются, чтобы выжить

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Как меняется Schwäbisch Media

 

Согласно теории Дарвина, выживает самый приспособленный. Для управляющего директора региональной немецкой медиагруппы Schwäbisch Media Курта Сабатила эта фраза стала руководством к действию — по крайней мере в том, что касается стратегии компании в целом и подбора персонала в частности

Последние несколько лет Schwäbisch Media «тренируется» по особой интенсивной программе. Она призвана усовершенствовать текущий процесс цифровой трансформации и включает в себя значительное расширение штата, что по нынешним временам редкость.

В сущности, как утверждает Сабатил, новая программа помогла компании оставаться относительно стабильной в  одно из самых непростых для новостной индустрии десятилетий.

Флагманское издание медиагруппы Schwäbische Zeitung базируется в Юго-Западной Германии, между Штутгартом и Мюнхеном. На территории земли Баден-Вюртемберг эта газета занимает первое место, будучи одной из крупнейших в стране.

Помимо Schwäbische Zeitung, компания занимается изданием бесплатных газет и осуществляет множество разнообразных проектов, среди которых — почтовая служба доставки, отправляющая порядка 100000 писем и листовок в день.

«Стоит признать, что газетная индустрия переживает серьезный кризис, — говорит Сабатил.—По всей стране рекламная прибыль уходит интернет-гигантам и на ТВ. Наши давние читатели умирают, а молодежь не любит читать с бумаги. Положение трудное, и многие компании будут поглощены конкурентами либо закроются».

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПО ПУНКТАМ

В такой ситуации, как утверждает Сабатил, выжить смогут только самые приспособленные. Оказавшись на руководящей должности в компании десять лет назад, он придумал и запустил особую рабочую программу, которая должна была помочь Schwäbisch Media адаптироваться к трансформациям.

Она состоит из пяти основных пунктов:

•   сохранять региональное лидерство и репутацию перспективного работодателя;

•   инвестировать в основной бизнес, т. е. в качество журналистского контента как в печати, так и в digital;

•   повышать продуктивность, оптимизируя методы менеджмента;

•   использовать «умные» данные и ИИ для развития бизнеса;

•   двигаться вперед и расти — внедрять инновации, рисковать.

 

ШТАТНАЯ ПЕРЕПИСЬ

Пока большинство издателей рассуждали о том, как важно вкладываться в создание достойного и высококачественного оригинального контента, в Schwäbisch Media воплощали эти идеи на практике.

За последние десять лет редакционный штат компании увеличился на 28% — в компанию пришли 41 редактор и видеожурналист, а общее число новых сотрудников составило 100 человек.

В Schwäbisch Media убеждены: «Чтобы случайные читатели становились постоянными, а постоянные — подписчиками, процесс конверсии должен быть отлажен. И заниматься этим должны специалисты».

Поэтому, кроме всего прочего, было открыто несколько новых позиций:

•   комьюнити-менеджер;

•   audience developer, специалист по работе с аудиторией;

•   newsroom developer для поиска новых форм подачи контента;

•   веб-разработчик;

•   менеджер по конверсии и удержанию.

Коллектив сотрудников не только расширился, но и стал моложе. «Популярность среди молодых специалистов — это важно, — размышляет Сабатил. — Востребованные профессионалы не идут работать в умирающую отрасль, поэтому надо показать, что вы с уверенностью смотрите в будущее, осваиваете цифровое пространство. Из наших сотрудников 25% — моложе 29 лет, и половина — моложе 38».

Реорганизация произошла и в отделе продаж. «Теперь продажи — это кросс-медийный процесс. В результате реорганизации у нас появились отдельные менеджеры по недвижимости, рынку труда или автомобилям, но во всех областях работа идет слаженно, — объясняет Сабатил. — Чтобы собрать все направления воедино, мы создали сеть кросс-медийных агентств и корпоративное издательское агентство».

 

АЛГОРИТМЫ И ПОДКАСТЫ

Как и многие издатели, Schwäbisch Media старается компенсировать падающие печатные тиражи за счет увеличения цифровых доходов. Компания запустила пэйвол в 2014 году и в 2020 году ожидает перешагнуть рубеж в 30000 цифровых подписчиков (осенью прошлого года их было уже больше 27000), а к концу 2024 года — набрать минимум 100000.

Вдобавок издательство разработало предиктивную аналитическую модель, задача которой — способствовать сокращению оттока пользователей: алгоритм анализирует поведение подписчиков и оценивает по шкале от 0 до 10, насколько вероятен отток в каждом конкретном случае, чтобы компания могла принять активные меры по удержанию клиента.

Кроме того, к цифровому портфолио медиагруппы добавились подкасты. В прошлом году вышло около двухсот эпизодов на такие темы, как футбол, политика, местные новости, психология, а также рассказы об интересных личностях и беседы с главным редактором. В каждой рубрике — от 20 до 40 эпизодов, которые скачали от 12000 до 57000 человек.

 

СМЕЖНЫЕ СФЕРЫ

Но Schwäbisch Media развивает бизнес и в других сферах, например, открывает сервисные компании, специализирующиеся в смежных областях, — корпоративное издательское предприятие, агентство контент-менеджмента, туристический портал. Все они увеличивают общий поток прибыли Schwäbisch Media и позволяют меньше зависеть от доходов с продажи газет.

Сабатил утверждает, что за последние десять лет Schwäbisch Media удалось стабилизировать уровень общей прибыли, который с 2008 года снизился только на пару процентов: «Так что если вы спросите, стоило ли расширять штат, я отвечу: определенно да».

Материал подготовлен WAN-IFRA и СППИ ГИПП

Фото: bvmw.de; hettenbach
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