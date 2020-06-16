Медиа трансформируются, чтобы выжить

Как меняется Schwäbisch Media
Согласно теории Дарвина, выживает самый приспособленный. Для управляющего директора региональной немецкой медиагруппы Schwäbisch Media Курта Сабатила эта фраза стала руководством к действию — по крайней мере в том, что касается стратегии компании в целом и подбора персонала в частности
Последние несколько лет Schwäbisch Media «тренируется» по особой интенсивной программе. Она призвана усовершенствовать текущий процесс цифровой трансформации и включает в себя значительное расширение штата, что по нынешним временам редкость.
В сущности, как утверждает Сабатил, новая программа помогла компании оставаться относительно стабильной в одно из самых непростых для новостной индустрии десятилетий.
Флагманское издание медиагруппы Schwäbische Zeitung базируется в Юго-Западной Германии, между Штутгартом и Мюнхеном. На территории земли Баден-Вюртемберг эта газета занимает первое место, будучи одной из крупнейших в стране.
Помимо Schwäbische Zeitung, компания занимается изданием бесплатных газет и осуществляет множество разнообразных проектов, среди которых — почтовая служба доставки, отправляющая порядка 100000 писем и листовок в день.
«Стоит признать, что газетная индустрия переживает серьезный кризис, — говорит Сабатил.—По всей стране рекламная прибыль уходит интернет-гигантам и на ТВ. Наши давние читатели умирают, а молодежь не любит читать с бумаги. Положение трудное, и многие компании будут поглощены конкурентами либо закроются».
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПО ПУНКТАМ
В такой ситуации, как утверждает Сабатил, выжить смогут только самые приспособленные. Оказавшись на руководящей должности в компании десять лет назад, он придумал и запустил особую рабочую программу, которая должна была помочь Schwäbisch Media адаптироваться к трансформациям.
Она состоит из пяти основных пунктов:
• сохранять региональное лидерство и репутацию перспективного работодателя;
• инвестировать в основной бизнес, т. е. в качество журналистского контента как в печати, так и в digital;
• повышать продуктивность, оптимизируя методы менеджмента;
• использовать «умные» данные и ИИ для развития бизнеса;
• двигаться вперед и расти — внедрять инновации, рисковать.
ШТАТНАЯ ПЕРЕПИСЬ
Пока большинство издателей рассуждали о том, как важно вкладываться в создание достойного и высококачественного оригинального контента, в Schwäbisch Media воплощали эти идеи на практике.
За последние десять лет редакционный штат компании увеличился на 28% — в компанию пришли 41 редактор и видеожурналист, а общее число новых сотрудников составило 100 человек.
В Schwäbisch Media убеждены: «Чтобы случайные читатели становились постоянными, а постоянные — подписчиками, процесс конверсии должен быть отлажен. И заниматься этим должны специалисты».
Поэтому, кроме всего прочего, было открыто несколько новых позиций:
• комьюнити-менеджер;
• audience developer, специалист по работе с аудиторией;
• newsroom developer для поиска новых форм подачи контента;
• веб-разработчик;
• менеджер по конверсии и удержанию.
Коллектив сотрудников не только расширился, но и стал моложе. «Популярность среди молодых специалистов — это важно, — размышляет Сабатил. — Востребованные профессионалы не идут работать в умирающую отрасль, поэтому надо показать, что вы с уверенностью смотрите в будущее, осваиваете цифровое пространство. Из наших сотрудников 25% — моложе 29 лет, и половина — моложе 38».
Реорганизация произошла и в отделе продаж. «Теперь продажи — это кросс-медийный процесс. В результате реорганизации у нас появились отдельные менеджеры по недвижимости, рынку труда или автомобилям, но во всех областях работа идет слаженно, — объясняет Сабатил. — Чтобы собрать все направления воедино, мы создали сеть кросс-медийных агентств и корпоративное издательское агентство».
АЛГОРИТМЫ И ПОДКАСТЫ
Как и многие издатели, Schwäbisch Media старается компенсировать падающие печатные тиражи за счет увеличения цифровых доходов. Компания запустила пэйвол в 2014 году и в 2020 году ожидает перешагнуть рубеж в 30000 цифровых подписчиков (осенью прошлого года их было уже больше 27000), а к концу 2024 года — набрать минимум 100000.
Вдобавок издательство разработало предиктивную аналитическую модель, задача которой — способствовать сокращению оттока пользователей: алгоритм анализирует поведение подписчиков и оценивает по шкале от 0 до 10, насколько вероятен отток в каждом конкретном случае, чтобы компания могла принять активные меры по удержанию клиента.
Кроме того, к цифровому портфолио медиагруппы добавились подкасты. В прошлом году вышло около двухсот эпизодов на такие темы, как футбол, политика, местные новости, психология, а также рассказы об интересных личностях и беседы с главным редактором. В каждой рубрике — от 20 до 40 эпизодов, которые скачали от 12000 до 57000 человек.
СМЕЖНЫЕ СФЕРЫ
Но Schwäbisch Media развивает бизнес и в других сферах, например, открывает сервисные компании, специализирующиеся в смежных областях, — корпоративное издательское предприятие, агентство контент-менеджмента, туристический портал. Все они увеличивают общий поток прибыли Schwäbisch Media и позволяют меньше зависеть от доходов с продажи газет.
Сабатил утверждает, что за последние десять лет Schwäbisch Media удалось стабилизировать уровень общей прибыли, который с 2008 года снизился только на пару процентов: «Так что если вы спросите, стоило ли расширять штат, я отвечу: определенно да».
Материал подготовлен WAN-IFRA и СППИ ГИПП