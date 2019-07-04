Микеле Катандзаро: «То, что происходит в мире медиа, меняет научный мир»

Как сфера медиа влияет на науку, что может сделать научный журналист, чтобы быть более зрелым, и как пропаганда сказывается на научной журналистике? Об этом рассказал на III Форуме научных коммуникаторов России Микеле Катандзаро — журналист и лауреат премии European Science Writer of the Year.

В известном эссе Билла Джоя «Почему мы не нужны будущему», опубликованном в журнале «Wired», и книге Эрика Дрекслера «Машины создания» говорится о том, что нанотехнологии в конце концов все поглотят. Многие исследователи считают, что скоро люди перестанут существовать в физическом мире, а данные о них будут храниться на флешках. Это, конечно, преувеличение. При этом хайп, которым окружено развитие нанотехнологий, чаще всего устраивают сами ученые.

Как журналистика влияет на науку

Общественность наивно воспринимает деятельность ученых и журналистов: одни изобретают что-то в своих лабораториях, другие перерабатывают это и рассказывают публике. Но на самом деле все сложнее и работает не только в одну сторону — часто то, что происходит в мире медиа, меняет научный мир.

К примеру, в 1998 году британский доктор Эндрю Уэйкфилд опубликовал статью о том, что прививки могут вызвать у детей аутизм. Из-за того, что работу напечатали во влиятельном журнале Lancet, она привела к снижению уровня вакцинации в Великобритании и других странах. А потом научный журналист-фрилансер Брайан Дир провел исследование и выяснил, что с той статьей все было не так просто. Оказалось, Уэйкфилд манипулировал данными, причем не обошлось без конфликта интересов. Это привело к тому, что журнал отозвал статью.