Минобрнауки: в России отсутствуют издательства, которые бы влияли на политику научных журналов

Издательства, которые определяли бы политику научных журналов, в России отсутствуют. Об этом во вторник заявил директор департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Минобрнауки РФ Михаил Романовский на организованной ТАСС дискуссии «Недобросовестные или фейковые публикации в научных журналах — кому они нужны и как с ними бороться», говоря о том, как можно было бы сократить количество некачественных публикаций:

Нужна какая-то разумная журнальная политика, у нас она еще имеет свою специфику. У нас нет сильных издательств, которые есть на Западе и которые определяют издательскую политику во всем мире. У нас все совершенно диспергированно. Раньше было издательство «Наука», но вот с ним большие проблемы, удастся ли его в каком-то виде возродить — это совершенно открытый вопрос.

По мнению Романовского, проблема некачественных публикаций также связана с большим количеством научных журналов, которые «не представляют из себя большой научной ценности»:

Как ее решать? Это вопрос вообще довольно сложный. Можно, конечно, отдаться на волю такого научного дарвинизма, который подсказывает, что рано или поздно хорошая работа научная всплывет, и хороший научный журнал всплывет, а плохие утонут <…> но этот вопрос открытый.

По его словам, введение административных мер, возможно, также не окажет должного эффекта.