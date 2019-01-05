Диалог, перешагнувший за век: Ярослав Скворцов

— В школе, да! Я еще в школе учился. Мой отец, Лев Иванович Скворцов, много читал, в том числе периодику. Среди журналов, которые он приносил домой, был и ЖУРНАЛИСТ. Помню, мне попался на глаза разворот (или просто страница? возможно, последняя?) журнала с рубрикой «В помощь художнику-оформителю» с вариантами шрифтов… Не знаю почему, но ребенком я испытывал какой-то трепет от красивых прописных букв; мне казалось, что в каждом варианте шрифта сокрыт свой… характер, свое настроение, какой-то тайный смысл! Я вырезал буквы для своей стенгазеты и очень переживал, когда на мои заголовки к текстам одного номера ЖУРНАЛИСТА не хватало…

Какие рубрики, акции, публикации ЖУРНАЛИСТА запомнились?

— К сожалению, память не сохранила ни имен авторов журнала, ни рубрик, но остались… иллюстрации! Особенно почему-то одна: журналист берет интервью у машиниста локомотива. Герой стоит на своем «мостике», в дверях кабины, а журналист держится одной рукой за поручень лесенки, а другой протягивает микрофон… Очень динамичный был снимок, очень жизненный. Наверное, благодаря именно таким фотографиям и сложился романтический образ профессии!

Каким вам видится будущее нашей профессии?

— Очень интересным! Наша профессия — самая нестатичная, не позволяющая почивать на лаврах, а заставляющая идти, расти, совершенствоваться. Очень хорошо усвоил науку одного своего наставника, ответсека сверхпопулярного в свое время ежедневного издания: газета живет один день! Все твои достижения, яркие тексты и интереснейшие сюжеты — победы одного дня (того самого, коим номер газеты датирован). Равно как и провалы, ляпы и просто ошибки. Жизнь идет вперед, не стоит она на месте. И нужно идти!

Пожелания ЖУРНАЛИСТУ в день рождения

— Не почивать на лаврах, не отставать от жизни! Быть ярким и интересным; остроумным и (само)-критичным собеседником товарищам по цеху; не нудным, а зажигающим интерес в глазах, наставником для молодых журналистов! Сто пять лет… Разве ж это возраст для солидного издания?