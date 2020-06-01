Сделка по продаже «Ведомостей» завершена

Продажа газеты «Ведомости» (АО «Бизнес Ньюс Медиа») состоялась, сделка зарегистрирована, теперь издатель газеты принадлежит АО «Саппорт». Об этом рассказал «Медузе» гендиректор АО «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров.

Накануне, 28 мая, о том, что сделка будет закрыта в ближайшие дни, писали сами «Ведомости».

Владельцем газеты стал основатель и гендиректор издания «ФедералПресс» Иван Еремин, Константин Зятьков вышел из сделки. Об этом сообщает ТАСС.

Еремин — один из основателей новостного сайта Уралполит.ру, он запускал его с теперь уже бывшей женой Аксаной Пановой, основательницей Ura.ru и Znak.com. Сейчас Еремин управляет медиахолдингом «ФедералПресс» и, по словам его знакомого, уделяет много внимания сотрудничеству с чиновниками.

После новости о завершении сделки редакция «Ведомостей» опубликовала в разделе «Мнения» текст с заголовком «Закрытие на спецобслуживание». Как сказано в публикации, сделка снимает риск банкротства издания: