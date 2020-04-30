Сделку по продаже «Ведомостей» отложили

Сделка по продаже газеты «Ведомости» отложена. При этом договорённости остаются в силе, речь идет лишь о технических сложностях. Об этом «Открытым медиа» сообщил медиаменеджер Демьян Кудрявцев, представляющий интересы продавцов.

Кудрявцев подчеркнул, что из-за коронавируса некоторые сроки сдвигаются, однако это не принципиальные изменения. Кудрявцев пока не рассматривает вариант с банкротством издания и надеется, что сделка в итоге не сорвется.

О договоренности по продаже «Ведомостей» было объявлено в конце марта. Покупателями стали глава издательского дома «Версия» Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Константин Зятьков, подтвердил «Коммерсанту», что сделка находится в процессе заключения, но не завершена. При этом Алексей Голубович отказался от покупки газеты.

Кудрявцев рассказал «Открытым медиа», что несмотря на перенос сделки, финансирование издания не будет остановлено и проблем с выплатой зарплат сотрудникам редакции не возникнет. По словам источника, близкого к нынешним владельцам, на поддержание работы «Ведомостей» в мае потребуется около 200 млн рублей. Другой собеседник «Открытых медиа» со стороны руководства издания настаивает, что требуемая сумма значительно меньше. Именно этот конфликт, по словам источников, и стал ключевым вопросом, по которым Зятьков и Голубович не пришли к согласию.

Сам Алексей Голубович заявил «Коммерсанту»: «Я ни в какую сделку не входил, нет никакого документа, который я подписывал, комментировать не могу».

Ранее Минкомсвязи не включило «Ведомости» в список системообразующих предприятий. Причиной стали слишком быстрый рост аудитории в период коронавируса и конфликт внутри редакции. В ведомстве издание сравнили с неуправляемым автобусом, где несколько водителей дерутся за рулем, а из салона вылетают багаж и пассажиры.