Журнал «Ваш тайный советник» запустил сайт

Популярный исторический журнал «Ваш тайный советник» на пятом году своего существования полноценно вышел в интернет. С online-версией издания теперь можно познакомиться на сайте.

«Ваш тайный советник» издается преимущественно журналистами агентства журналистских расследований (АЖУРа). У журнала есть свои группы в соцсетях, материалы публиковались на сайте «Фонтанка.ру». Теперь у издания появился собственный сайт.

Статьи из журнала выложены на нем в формате PDF в том же виде, что и в бумажной версии.

Публикации последнего номера можно посмотреть бесплатно. Архивные номера предлагается купить по одному или подборками по годам или по темам.

Скриншот: history1.ru