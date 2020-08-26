Секреты обратной связи в онлайне

За время вынужденной удаленки каждая редакция могла испытать на прочность свои навыки взаимодействия в онлайне. В таких ситуациях неизбежно возникают вопросы вроде «а понятно ли я объясняю?» или «доволен ли руководитель моей работой?». Сотрудники «7x7», The Village и «Таких дел» поделились с ЖУРНАЛИСТОМ своим опытом по работе на дому и посоветовали, как правильно давать корреспондентам обратную связь, если возможности встретиться нет.

ШЕФ-ПРОДЮСЕР «7X7» ОБ ОПЦИЯХ ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ УДАЛЕНЩИКОВ И РЕДАКЦИОННЫХ СПОРАХ ПРО ОКРОШКУ

Редакция издания «7x7» работает в удаленном режиме с 2011 года. Поэтому на внутренние процессы пандемия практически никак не повлияла. Сложнее стало только сотрудникам, которые работают в поле: суды закрыты, съемки с героями откладываются. А вот работа редакторов не изменилась.

По словам шеф-продюсера СОФЬИ КРАПОТКИНОЙ, редакция привыкла работать в онлайне и использует для этого несколько инструментов: «Оперативные задачи обсуждаем в мессенджерах, сложные — в почте (там удобно все отс леживать). Ес ли ну жно обс удить что-то творческое — проводим общие созвоны. Кстати, с началом карантина мы стали включать видео, чтобы посмотреть друг на друга. До этого обычно обходились аудиозвонками», — делится она.

Софья уверена в том, что перед выходом на удаленку всем сотрудникам, заинтересованным в продуктивной работе, необходимо собраться вместе и выработать общие правила, чтобы потом придерживаться их: «Нужно понять, по какому каналу, с кем и какие вопросы обсуждаются, сколько времени есть на обратную связь и так далее. Удобно, если правила будут опубликованы в облаке в общем доступе, чтобы в любой момент можно было к ним обратиться или их обновить. Еще не забывайте вести протоколы совместных созвонов и рассылать резюме со сроками и задачами всем участникам. Опция для продвинутых — сразу заносите протоколы в общий календарь или таск-менеджер редакции и отмечайте исполнителей».

«Ну и постарайтесь все-таки сохранить некоторую теплоту в отношениях, поддерживайте друг друга — хоть и удаленно. У нас для такого есть неформальный чат для болтовни, обмена мемами и споров про окрошку», — добавляет Софья.

ШЕФ-РЕДАКТОР THE VILLAGE В МОСКВЕ О ПОЛЕЗНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ И ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ

До пандемии редакция московского отделения The Village работала в офисе, но по договоренности с руководством можно было поработать из дома или удаленно. Шеф-редактор и по совместительству старший редактор раздела «Бизнес» АННА СОКОЛОВА, например, сама три года работала из-за рубежа, в том числе выполняла обязанности шеф-редактора: «Летучки в офисе у нас, конечно, были — на них мы обсуждали новые темы и выпуск материалов. Но присутствовать на них можно было и онлайн. С середины марта мы все работаем из дома, но коммуникация в редакции изменилась незначительно. Исчезли разговоры на офисной кухне, но остались обсуждения в редакционном Telegram-чате. Помимо него, у нас есть еще Slack для координации выпуска материала, в нем я общаюсь с дизайн-отделом и корректорами. Планировать публикации и отслеживать процесс их подготовки помогает продукт дружественной нам компании Setka — это система, куда мы вносим идеи постов, отмечаем этапы их подготовки и отслеживаем статистику уже опубликованных материалов», — рассказывает Анна.

Во время изоляции редакция The Village ввела практику ежедневных созвонов по Zoom. У редакторов, дизайнеров и фоторедов даже появилась практика: если какой-то вопрос сложно обсудить письменно, стоит назначить онлайн-конференцию. А чтобы понимать, кто и чем занят, каждый сотрудник с утра должен написать в редакционный чат, что он на месте, и поделиться задачами, которые есть на день. Это помогает редакции поддерживать связь без зрительного контакта.

Для тех редакторов, которые боятся, что с переходом на удаленку не получится давать коллегам качественную обратную связь, Соколова подготовила сразу несколько советов:

1. Четче формулировать задание. Лучше сопровождать ТЗ референсами на подобные материалы;

2. Оговорить время дедлайна: на удаленке некоторые испытывают трудности с планированием;

3. Найти удобный именно вам формат общения — видео, голос или текст — и общаться с корреспондентами этим способом;

4. Поддерживать неформальную связь с людьми, узнавать, как у них дела, как настроение. Кому-то тяжело работать из дома — помогите коллегам почувствовать, что они не одни.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «ТАКИХ ДЕЛ» О СТРАХЕ ПЕРЕД РАБОТОЙ В ОНЛАЙНЕ И ОТЕЧЕСТВЕ ЛЮБОГО УДАЛЕНЩИКА

Раньше, до введения коронавирусных ограничений, редакция «Таких дел» работала очно. Как считает главный редактор АНАСТАСИЯ ЛОТАРЕВА, офлайн-режим для медиа важен: «Я не люблю заочные редакции и всегда стремилась работать там, где коллег можно увидеть. Хотя, учитывая, как мы перестроили работу за время карантина (а мы работаем как часы, хотя определенные опасения сначала были), убедилась, что можно работать и удаленно. Но это гораздо неудобнее и в целом расстраивает».

Для подготовки и отслеживания материалов «Такие дела» используют внешний сервис, настроенный под редакцию, — «Планфикс», у которого есть и бесплатная версия. «А так Zoom, Google Meet, Google Docs — наше отечество», — отмечает Лотарева.

Проблем с обратной связью в редакции не возникает. По словам Анастасии, общение в мессенджерах и бесконечные созвоны могут сильно утомлять, но средства связи в наше время работают исправно. «Кроме того, у «Таких дел» довольно много удаленных корреспондентов из всех регионов России, с ними взаимодействие так или иначе происходит на расстоянии. Когда у редактора не получается объяснить что-то онлайн, предлагаю взять трубку и позвонить, а если какие-то проблемы возникают и здесь, можно предположить, что эта сфера деятельности не вполне его по определению», — заключает редактор.