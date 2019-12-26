Segmento: россияне предпочитают читать развлекательные, новостные и образовательные сайты

Новое исследование компании Segmento показало, что россияне чаще всего просматривают интернет-страницы развлекательных и информационных сайтов (15%), федеральных онлайн-изданий (11%) и порталы, посвященные среднему и высшему образованию (10%).

Далее идут ресурсы, которые посвящены товарам для строительства дома и дачи (8%); культуре (включая кино, музыку, литературу, фотографию) — 8%; high tech, включая компьютеры, хостинг для сайтов, доступ в интернет, создание сайтов, мобильную связь (7%); учебные курсы, включая компьютерные курсы, обучение за рубежом, повышение профессиональной квалификации (7%); бизнес-образование (7%); уроки и курсы английского языка (7%); специализированные и нишевые СМИ (5%).

Интересы мужчин и женщин также различаются. Новостные федеральные онлайн-издания читают 16% мужчин и 13% женщин; товары для обустройства дома и дачи интересуют 13% женщин и 9% мужчин; компьютерные программы — 5% женщин и 8% мужчин; музыка — 4% женщин и 7% мужчин; культура — 11% женщин и 10% мужчин.

Поколение зумеров, которым еще нет 20 лет, преимущественно интересуются культурой (19%), учебой (18%) и кино (12%). Старшие поколения X (рожденные после 1961 года) и Y (рожденные после 1981 года) в гораздо меньшей степени изучают аналогичный контент: культура увлекает 10% и 11% пользователей из этих двух поколений соответственно, учеба — 12% и 10%, кино — по 7%. Вместо этого представители «иксов» в полтора раза чаще остальных пользователей Рунета читают информационные сайты и новости СМИ, а представители «игреков» почти в два раза чаще остальных пользователей Рунета просматривают страницы о high tech и компьютерных программах.

Также исследователи выделили различия в интересах жителей разных городов-миллионников. Так, жители Москвы больше всех в России используют сетевые ресурсы для того, чтобы оставаться в курсе культурной повестки: почти каждый третий столичный пользователь уделяет этому внимание, что в пять раз превышает средний показатель по стране. В Санкт-Петербурге в шесть раз чаще остальных пользователей Рунета местные жители изучают киноафишу и рецензии на фильмы, а также страницы с трейлерами к фильмам.

Иностранные языки пользуются наибольшей популярностью в Самаре, где почти треть пользователей изучает интернет-ресурсы для улучшения своих лингвистических знаний и навыков. Больше всего почитателей High Tech живет в Омске: каждый четвертый пользователь изучает новинки в мире пользовательских цифровых технологий, что в семь раз превышает средний показатель по стране.