Сегодня к доске вызывается учитель

Школьный учитель, вузовский преподаватель, академический профессор поставлены сегодняшней жизнью перед необходимостью меняться. «Школа — это в первую очередь учитель», — сказал когда-то русский философ Василий Розанов. И был сто раз прав, так как перед учителем в России долгое время снимали шапку.

В моей жизни тоже был забавный случай, когда отец одной школьницы, начинающей журналистки, снял передо мной шапку. Помню, как увидев мое удивленное лицо, он произнес: «Детей наших уму-разуму учите! В 1990 годы я была редактором молодежного приложения «Привет», которое выходило раз в месяц в «Миасском рабочем».

Сегодня шапку перед учителем точно никто не снимает, и не потому, что исчезло в обществе уважение к людям этой профессии, а потому что обновление информации идет в сотни раз быстрее. Нынешним ученикам и студентам больше не нужен учитель, который бы перекладывал из своей головы в их головы ценную информацию. Поэтому уважением пользуется вовсе не тот учитель, который много знает, а тот, кто способен меняться вместе с ними и включен в день сегодняшний.

Чувствовала не раз к себе подчеркнутый интерес со стороны студентов, когда оказывалась случайно вместе с кем-то из них в театре, кинотеатре, на выставках, акциях, в кафе. Эти неожиданные встречи вне университета всегда являются настоящим открытием друг друга и потом обязательно получают продолжение в общении на занятиях в университете.

«Вас можно найти в телеграмме, фейсбуке, инстаграме, твиттере?» — тот вопрос, на который сегодняшние студенты хотят получить утвердительный ответ от своего преподавателя.

Вот уже больше года университетские лекции проходят в дистанционном формате. Студенты входят по ссылке. Им не возбраняется выставлять любые изображения вместо личной фотографии. Сегодня у меня среди присутствующих Иосиф Бродский, Уинстон Черчилль, Петр Первый, Юрий Гагарин, Стив Джобс и парочка голливудских актеров. «О, времена! О нравы!», — могу я воскликнуть вслед за Цицероном, но обхожусь без ораторской патетики, так как за время пандемии привыкла к жизни в условиях перемен. Нисколько не смущаясь, я начинаю перекличку: «Уинстон Черчилль, вы сегодня готовы»?

Надо меняться вместе с учениками, если хочешь быть для них учителем.