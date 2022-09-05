Сегодня Мосгорсуд огласит приговор журналисту Ивану Сафронову

Мосгорсуд в понедельник огласит приговор советнику главы Роскосмоса, бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Судебное заседание начнется в 16:00 по московскому времени.

Оглашение основной части приговора в связи с секретностью дела пройдет в закрытом режиме. В присутствии публики будет оглашена только постановочная часть приговора, в которой будет содержаться наказание подсудимому в случае признания его вины.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить Сафронова к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей.

Сафронов свою вину отвергает. Его защита просила вынести оправдательный приговор.