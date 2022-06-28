Секретарь СЖР Роман Серебряный провел семинар для рязанских журналистов

На семинар были приглашены редакторы районных газет. Разговор шел на тему: «Мультимедийное развитие печатных СМИ: адаптация контента для сайта и соцсетей».

Еще до встречи Роман Серебряный ознакомился с контентом печатных изданий, сайтов и пабликов районных газет и на семинаре подробно проанализировал сложившуюся в каждом издании ситуацию, дал рекомендации по исправлению недостатков.

В числе пожеланий спикер рекомендовал оптимизировать рубрикатор, распределить меню, работать по макету, делать ссылки на соцсети, использовать QR-коды, использовать внутренние ссылки, работать с иллюстрациями, развивать видео и все это делать активнее.

Редакторы рассказали Роману Серебряному о накопившихся в редакциях финансовых, технических и кадровых проблемах, дав понять, что не просто будет реализовать на практике полученные рекомендации. Роман Александрович сказал, что многие вопросы можно успешно решать через региональное отделение СЖР, которое активно взаимодействует с региональными властями. От себя пообещал в этом поддержку.

Роман Серебряный поделился со слушателями семинара личным опытом, рассказал о том, что он активно пользуется в работе смартфоном и делится с читателями контентом в режиме online.

Главный вывод, который сделали редакторы из общения с Романом Серебряным — печатные СМИ будут развиваться и в дальнейшем, однако параллельно с ними нужно активнее развивать и сайты, и паблики в социальных сетях, обеспечивая их мультимедийным контентом (фото, видео, инфографика). Это позволит не только сохранить, но и значительно расширить читательскую аудиторию.