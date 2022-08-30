Секреты «ВКонтакте» для журналистов Пензенской области

Редактор журнала ЖУРНАЛИСТ и заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Камилла Нигматуллина выступила на юбилейном Х Фестивале средств массовой информации Пензенской области «А мы из Пензы». О том, как ловить тренды в отечественной социальной сети, медиаэксперт поговорила с гостями мероприятия на площадке Дома офицеров 25 августа.

За последние полгода областные и районные издания освоили базовые принципы работы на площадке, но по-прежнему задают вопросы, какие форматы предпочтительнее, как привлекать больше подписчиков, сколько постов в сутки можно публиковать и можно ли заработать с помощью аккаунтов. Камилла Нигматуллина порекомендовала больше тестировать, планировать на короткие дистанции и пробовать развивать специализированные публичные страницы, а не только новостные.

Современные тренды в медиа эксперт также осветила в эксклюзивном интервью для телеканала «Экспресс». О том, можно ли найти в социальных сетях правду и какое будущее ждет цифровые медиа, смотрите с 36-й минуты итогового выпуска новостей.

Фотография: riapo.ru