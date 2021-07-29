Головная боль или работник месяца: подборка материалов на день стажера

Здравствуйте, я на практику

Заботливый редактор и оплачиваемая практика или безразличие коллег и работа в обанкротившемся СМИ? Студенты рассказывают о том, что ждет новоиспеченного медийщика «в полях». Бонус: в конце материала советы, как извлечь из летней практики максимальную пользу.

10 советов стажерам-журналистам

Как стать тем самым «работником месяца» и получить job offer сразу после летней практики? Секретами успешной стажировки поделился Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды».

От каких стажеров трясет редактора: 5 типажей

Лучшезнаевы, Неформатовы и Иномедийные: самые надоедливые типажи практикантов в редакции, их плюсы и минусы.

10 вредных советов практикантам

Чего не стоит делать, чтобы не попасть в черный список издания и не получить пинок в первый же день работы? Редакторы дают вредные советы тем, кто не хочет задерживаться редакции дольше, чем на один месяц летней практики.

Журналистами не рождаются, ими становятся

О том, почему редакторы отмахиваются от стажеров и как подготовить студента к практике в медиа. А еще о журналистской некомпетентности и ее последствиях.