КМЖ

Головная боль или работник месяца: подборка материалов на день стажера

Как набить первые шишки и не разочароваться в профессии за время летней практики

 

Здравствуйте, я на практику

Заботливый редактор и оплачиваемая практика или безразличие коллег и работа в обанкротившемся СМИ? Студенты рассказывают о том, что ждет новоиспеченного медийщика «в полях». Бонус: в конце материала советы, как извлечь из летней практики максимальную пользу.

 

10 советов стажерам-журналистам

Как стать тем самым «работником месяца» и получить job offer сразу после летней практики? Секретами успешной стажировки поделился Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды».

 

От каких стажеров трясет редактора: 5 типажей

Лучшезнаевы, Неформатовы и Иномедийные: самые надоедливые типажи практикантов в редакции, их плюсы и минусы.   

 

10 вредных советов практикантам

Чего не стоит делать, чтобы не попасть в черный список издания и не получить пинок в первый же день работы? Редакторы дают вредные советы тем, кто не хочет задерживаться редакции дольше, чем на один месяц летней практики.

 

Журналистами не рождаются, ими становятся

О том, почему редакторы отмахиваются от стажеров и как подготовить студента к практике в медиа. А еще о журналистской некомпетентности и ее последствиях.  

 
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29 июля 2021

Июл 29, 2021

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КМЖ

Головная боль или работник месяца: подборка материалов на день стажера
Как набить первые шишки и не разочароваться в профессии за время летней практики

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