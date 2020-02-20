9 статей о журналистике и законе

Как российское законодательство требует писать о самоубийствах и к чему это приводит

В нашей стране распространение информации о самоубийствах ограничили законодательно. Что из этого получилось и удалось ли обуздать желтую прессу, спекулирующую на теме суицида? И как теперь работать с этой социально значимой проблематикой добросовестным журналистам? Разбираемся с журналистом Романом Жолудем и юристом Центра защиты прав СМИ Ольгой Шацких.

Что можно публиковать о детях в СМИ

Как законодательство защищает личность ребенка и что нужно знать СМИ о категориях несовершеннолетних, которые находятся под особой защитой от любопытных глаз? Рассказывают Роман Жолудь и Светлана Кузеванова.

Как журналистам правильно вести себя на митингах и демонстрациях

Ежегодно в России во время акций протеста вместе с их участниками задерживают десятки журналистов, освещающих эти события. Как работникам СМИ правильно вести себя на митингах и демонстрациях, как уменьшить правовые риски?

7 юридических советов журналистам, публикующим открытые письма

Открытые письма и обращения — популярный способ привлечь внимание общества к критической ситуации или проблеме. Существует миф, что журналисты и редакция не несут ответственности за письма, подписанные фамилиями их авторов или тех, кто их поддержал. Но, к сожалению, это не так. Центр защиты прав СМИ подготовил советы для журналистов, готовящих открытое письмо к публикации.

Что делать, если доступ к вашему сайту оказался закрыт

Для редакции неожиданная блокировка сайта — серьезная проблема, ведь от ресурса начинают уходить и посетители, и рекламодатели. Кто и за что блокирует в Рунете, и что делать, когда к вам пришло письмо о блокировке?

Тонкости авторского права: иллюстрации

Как не нарушить чужие авторские права и защитить свои: инструкция от Центра защиты прав СМИ.

+8 опасных мифов об авторском праве.

СМИ, наркотики и закон

Как законы регулируют распространение в СМИ информации о наркотиках и почему это мешает добросовестным журналистам.

Не шутите, да не судимы будете

Сегодняшнее российское законодательство имеет широкий арсенал борьбы с сатирой: от исков о защите чести и достоинства до уголовных «экстремистских» статей. В последнее время добавились блокировки и серьезные штрафы за «фейки» и «неуважение к власти». Можно ли обезопасить себя от судебного преследования и сохранить чувство юмора?

Между частной жизнью и общественным интересом

Риск нарушения права на неприкосновенность частной жизни преследует, безусловно, каждого журналиста, если он работает с информацией о людях. И ответственность может наступить самая разная: уголовная, административная, гражданско-правовая. А посему единственная возможность защитить себя — это иметь представление о законодательстве, регулирующем право на частную жизнь.