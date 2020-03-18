Подборка пьес о журналистике от Всеволода Пули

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Кликбейт, аналитика, соцсети и e-mail-рассылки — разбираем типичные ошибки редакций в формате пьесы

Мы решили запустить e-mail-рассылку

Все больше редакций начинают рассылать анонсы своих материалов или тексты целиком по электронной почте. Многие делают это без должного внимания к деталям.

 

Мы решили всерьез заняться соцсетями

2018 год ознаменовался кризисом взаимоотношений между прессой и Фейсбуком. Первые считают, что их обделяют аудиторией; второй — что медийщики думают только о себе. Истина, как всегда, где‑то посередине. 

 

Мы всерьез озаботились редакционной аналитикой

Похоже, в 2019 году в мире не осталось больше редакций, которые хоть как-то не следили бы за трафиком на своих сайтах. Но не все делают это правильно. 

 

Мы стали придумывать убойные заголовки

Дух времени требует от журналистов пересмотреть подходы к написанию заголовков. Как кликбейт начинает побеждать наследие газеты «Правда» в редакциях — читайте в нашей художественной реконструкции.

Иллюстрация: shutterstock.com
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18 марта 2020

Мар 18, 2020

Подборка пьес о журналистике от Всеволода Пули
Кликбейт, аналитика, соцсети и e-mail-рассылки — разбираем типичные ошибки редакций в формате пьесы

Мнение

Законы, фактчекинг и смерть профессии. Чего боятся журналисты
Своими страхами делятся журналисты «Новой газеты» в Петербурге, «Моего района», военной газеты «Во славу Родины» и других СМИ

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Запись вебинара «Как сделать свой сайт прибыльным»
Только для членов Клуба Журналиста

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