Подборка пьес о журналистике от Всеволода Пули

Мы решили запустить e-mail-рассылку

Все больше редакций начинают рассылать анонсы своих материалов или тексты целиком по электронной почте. Многие делают это без должного внимания к деталям.

Мы решили всерьез заняться соцсетями

2018 год ознаменовался кризисом взаимоотношений между прессой и Фейсбуком. Первые считают, что их обделяют аудиторией; второй — что медийщики думают только о себе. Истина, как всегда, где‑то посередине.

Мы всерьез озаботились редакционной аналитикой

Похоже, в 2019 году в мире не осталось больше редакций, которые хоть как-то не следили бы за трафиком на своих сайтах. Но не все делают это правильно.

Мы стали придумывать убойные заголовки

Дух времени требует от журналистов пересмотреть подходы к написанию заголовков. Как кликбейт начинает побеждать наследие газеты «Правда» в редакциях — читайте в нашей художественной реконструкции.