Противоядие от самоцензуры. Дискуссия с коллегами из Европы и США

Я заметила, что в России такая точка зрения также существует вот уже несколько лет. Причем ее выразители — не только ведущие пропагандистских передач на федеральных каналах ТВ. Недавно на конференции по свободе слова и безопасности журналистов под эгидой ОБСЕ в Москве новый главный редактор «Дож дя» Тихон Дзядко сказал о том, что журналистам пора обрести смелость открыто выражать свою позицию. И многие с ним согласились.

— Сегодня некоторым кажется, что классические стандарты, работа с источниками, проверка, дистанция между журналистом и его предметом, этические нормы — все это ушло в прошлое. Что современная журналистика должна быть живой и эмоциональной. Но журналистика — не шоу. Она основана на этических принципах, которые остаются неизменными и в интернете, если мы говорим о профессии. И надо больше говорить о том, как соблюдать эти принципы, что именно верность им сохранит суть профессии, уважение читателя и зрителя, и демократию в конце концов. Пропаганда и демократия — антиподы, это важно осознавать.

Том не считает ситуацию безнадежной, он надеется, что серьезный профессиональный разговор с участием журналистов из разных стран может принести пользу. В любом случае необходимо широкое обсуждение и разговор об этике профессии. В этом он, кстати, солидарен со многими — в том числе с создателем Международной сети этической журналистики Айданом Уайтом, директором Европейского института свободы журналистики и СМИ Лутцем Кеннелем, директором Международного института прессы Барбарой Трьонфи и другими экспертами.

ТРУДНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ

Никто не обязан быть героем. Рисковать жизнью, здоровьем. Ни один материал на самом деле этого не стоит. Если кто-то рвется под пули без нужды, его надо не хвалить или ругать, а лечить, к сожалению, до этого у редакций руки часто не доходят. Большинство погибших не думали погибать, они хотели рассказать о том, о чем многие не решались, и имели на это, конечно, полное право.

Но то, что правда об их смерти в большинстве случаев так и не известна, а коллеги стыдливо обходят эту тему, — это уже не самоцензура, а простая человеческая и профессиональная подлость. О чем каждый год напоминает день памяти погибших 15 декабря, день нашей коллективной вины и предательства, если называть вещи своими именами. Самоцензура — дело сугубо личное. Не путать с саморегулированием, этим «спасительным кругом» корпоративных принципов, это о другом. О том, что хотелось бы мигрантов назвать «хачиками», да после этого могут руки не подать и на важную встречу не позвать (в идеале). Исключительно личный выбор, который ни на кого не переложишь. Не было на свете журналиста и, наверное, не будет, кто бы с этой проблемой не сталкивался. Из самых разных соображений — во имя доброго имени, близких, из мести, благодарности, страсти, принципов, корысти, страха… Защита источников информации — это ведь тоже самоцензура, хотя и оправданная этическими принципами, да и законом. Выбирать все равно нам. И самое главное — быть честным. С собой прежде всего. С коллегами, с аудиторией. Они все равно все увидят. Как это случилось на конференции ОБСЕ в Москве, где каждый говорил то, что считал нужным и возможным, исходя из собственного понимания профессии, роли журналиста и личного достоинства. Разговор, кстати, был полезен не только тем, что в нем прозвучали самые разные мнения и сюжеты, — но и потому, что показал острейшую потребность в профессиональной дискуссии. Нет сомнения в том, что такая дискуссия помогла бы многим не только полнее узнать о происходящем в мире СМИ, но определить свое собственное место в нем.

Москва — Брюссель — Нью-Йорк