Как создать собственный образовательный трек

Понятие профессии размылось. За одним и тем же названием, например «редактор сайта», стоит огромное разнообразие требований, навыков, «хотелок» работодателей. Вузы по инерции продолжают готовить «журналистов», хотя снежным комом растет количество специализаций, вариантов «журналистики», и разрастается список «что журналист должен уметь».

В медиасфере работают люди с очень разным опытом и базовыми дипломами. Усложняющаяся и ускоряющаяся жизнь требует более гибких подходов к профессиональному обучению.

Это не проблема исключительно журналистской сферы. Точно с такими же проблемами сталкиваются и другие отрасли — от электриков до юристов. Во всем мире идет огромная работа по переосмыслению как содержания образования, так и методов, форматов обучения. Все стремится к разнообразию, к уходу от схемы «одна профессия — один факультет».

Классическая образовательная система всегда инертна — она не может и не должна откликаться и перестраиваться на любой крутой поворот отрасли. Но значит ли это, что каждый конкретный журналист должен быть инертным?

Какой выход? Учиться составлять индивидуальные траектории обучения.

Что это такое? Вспомните, как было устроено ваше обучение в вузе. На факультете был разработан учебный план, составлено расписание. Поступив на факультет, студент следует маршруту, который нарисован без его участия, без учета его опыта и планов. В классической системе неважно, был у вас до поступления десятилетний опыт работы или вы ни разу не публиковались, на первом курсе вы обязаны будете прослушать один и тот же набор лекций.

Вы не можете повлиять на содержание, скорость, порядок изучения тем и предметов. Вы не можете выбирать преподавателей, у которых будете учиться.

Студент в классической системе обучения занимает достаточно пассивную позицию.

Есть и другие подходы к организации обучения. Со взрослыми хорошо работает «обучение через опыт», эмпирическое обучение. В противоположность схеме «сначала лекции, потом закрепляем навыки на практике» обучение через опыт не предполагает пассивного слушания. Студенты с самого первого дня обучения выполняют задания, обсуждают результаты, ищут нужную информацию, пробуют выполнять задания снова. Эмпирическое обучение максимально приближено к реальным проблемам, которые необходимо будет решать специалисту.

Такое обучение более гибкое в ситуации, когда у взрослого человека уже есть за плечами опыт, есть представление о том, каких ему / ей навыков не хватает, есть понимание, в каком направлении хочется развиваться.

Нужно понимать, что учиться через опыт непривычно, не обычно и сложно. Во-первых, потому, что нужно самому выстраивать свой образовательный трек, соблюдать дисциплину и нести ответственность. Не в формате «зачет / незачет», а в формате «научился / прохалявил». Вы можете попросить консультанта помочь вам выстроить индивидуальную траекторию и подобрать источники, где и как учиться. Но в целом вы сами составляете свой учебный план и расписание.

Во-вторых, вам самим нужно научиться диагностировать наличие или отсутствие у вас конкретных навыков. Например, нет такого навыка «Умею писать тексты». Нет навыка «Умею монтировать видео». Потому что тексты бывают разных жанров и для разных целей, а видео монтируется в разных программах и в разных стилях. Нет общего навыка «Умею делать инфографику» хотя бы потому, что там внутри «зашиты» навыки сбора и проверки данных, выбора адекватной формы визуализации, владение инструментами и сервисами для создания разных видов инфографики. А их, этих видов, очень много разных.

В-третьих, пока информационное и образовательное пространство не совсем заточено под такой подход к обучению. Возьмем, к примеру, такой конкретный навык, как «Найти первоисточник исследования, результаты которого опубликованы в статье, даже если нет работающей ссылки». Это навык поиска информации и верификации данных. Но если вы захотите научиться этому, сегодня вам нужно будет прочитать массу статей и книг по поиску информации, в которых, если честно, очень редко содержится ответ на этот конкретный вопрос.

И наконец, в эмпирическом обучении очень трудно поставить точку, «выписать диплом». Это движение по освоению новых и новых навыков, протаптывание новых тропинок в профессиональном поле. Совсем другой подход, непривычный и кажущийся сложным. Но стоит попробовать, ведь мы понимаем, что у большинства читателей журнала ЖУРНАЛИСТ нет свободных 4 лет, чтобы поступить на очный бакалавриат.

Я подготовила для вас список конкретных навыков журналиста, автора, создателя медиаконтента. Он не исчерпывающий, но достаточный для того, чтобы потренироваться в создании своего собственного образовательного трека.

Распечатайте его, выделите маркером те навыки, которыми вы уверенно владеете. «Уверенно» — это значит, что, если вам в редакции сейчас дадут такую задачу, вы ее выполните.

Другим цветом отметьте те навыки, которые вам нужны в ежедневной деятельности, но которые вам еще предстоит освоить. Третьим цветом отметьте те умения, которые ежедневно не нужны, но вам было бы интересно их освоить.

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ

• По фамилии и роду занятий найти контакты человека: его e-mail, страницу в социальных сетях, телефон.

• По приблизительному описанию темы составить список организаций, которые этими вопросами занимаются на локальном, региональном и федеральном уровне.

• По названию организации найти контакты человека, ответственного за связи с прессой.

• Найти первоисточник исследования, результаты которого опубликованы в статье, даже если нет работающей ссылки.

• Найти людей, которые придерживаются другой точки зрения, нежели автор предоставленного вам текста.

• Найти и связаться с непосредственным начальником сотрудника государственного ведомства, который отказал вам в предоставлении информации.

• Составить список экспертов по теме, расположив их имена в порядке убывания авторитета, и обосновать, почему список получился именно такой.

• Найти, какой комитет инициировал законопроект, который сейчас проходит рассмотрение в первом чтении.

• Найти, в каком году и каким тиражом было опубликовано четвертое издание конкретной книги.

• Найти, кто и где произнес конкретные слова, которые ваш собеседник привел в вольном пересказе.

ОТБОР ИНФОРМАЦИИ

• Определить, что является информационным поводом, а что — новостью в каждом конкретном случае.

• Определить, какие данные в таблице значимы для материала, а какие нет.

• Настроить автоматическую сортировку писем по папкам в почтовом клиенте.

• Определить новостную ценность материала исходя из описанного сегмента аудитории.

• Рассортировать материалы по тематическим рубрикам.

• Рассортировать идеи материалов по группам пользователей, для кого они актуальны.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

• Составить тезисный план публикации ДО того, как начнете собирать информацию.

• В двух предложениях рассказать суть рассказанного на пресс-конференции, не упустив важные детали.

• Нарисовать схему действия механизма, об изобретении которого пишете материал.

• Нарисовать схему движения денег от заказчика к подрядчикам, если в цепочке задействовано более 7 компаний, департаментов и организаций.

• Изобразить организационную схему компании, о деятельности которой вы пишете.

• Расположить события на ленте времени, когда готовите материал о деле, длящемся более года.

• Выделить в бюджете города строки, которые максимально изменились по сравнению с прошлым годом.

• Регулярно вести календарь, куда заносить информационные поводы, связанные с темами, которые вы курируете.

• Регулярно вести электронную базу или таблицу в Excel с контактами ваших ньюсмейкеров, источников информации, экспертов и консультантов.

ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ

• По домену можете определить, настоящий сайт или подложный.

• Найти дату изначальной публикации фотографии.

• Определить дату и время съемки конкретной фотографии.

• Найти, является ли конкретный человек сотрудником конкретной организации.

• Узнать, на самом ли деле эксперт имеет ученую степень.

• Проверить достоверность документа по входящему номеру.

• Определить, касалась ли рука фотошопа конкретной фотографии, выложенной в социальной сети.

• Определить действительного автора цитаты или афоризма.

• Проверить, когда и где именно происходили события, зафиксированные на видео.

НЬЮСМЕЙКЕРЫ И ГЕРОИ ИНТЕРВЬЮ

• Собираете факты о человеке ДО того, как отправляетесь к нему на интервью.

• Фиксируете примерные вопросы к интервью на бумаге.

• Можете задать провокационный вопрос, не оскорбив человека.

• Знаете дословно, кто какую информацию вам обязан предоставить по закону, или носите подборку цитат из законов всегда с собой.

• Можете уговорить героя прокомментировать ситуацию, даже если он (она) находится в шоке или переживает сильные эмоции.

• Получив ответ, задаете тот вопрос, который логично вытекает из ответа, а не тот, который записан следующим в вашем блокноте.

• Просите письменное разрешение на публикацию фотографий у героев сразу во время интервью.

• Оставляете визитку со своими контактами всем, с кем разговариваете, собирая информацию.

• Напоминаете своим подписчикам в соцсетях, что всегда готовы узнать любую важную информацию на условиях анонимности.

• Не разглашаете источник информации, если он попросил этого не делать.

• Используете разные типы вопросов, в том числе и для того, чтобы проверить спикера.

• Расшифровываете интервью с диктофона и вопросы с ответами публикуете в том порядке, в котором вы их задавали.

• Не задаете спикеру вопросы, ответы на которые можно узнать в открытых источниках.

• Если спикер не ответил на ваш звонок или письмо, вы напоминаете о себе через различные каналы, пока он не ответит.

КОММУНИКАЦИЯ С КОЛЛЕГАМИ В РЕДАКЦИИ

• Можете сами организовать совместную работу фотографа, двух журналистов, редактора и дизайнера над одним спецпроектом.

• Запаздываете со сдачей материала редактору не более чем на час.

• Помогаете коллегам найти нужные данные или освоить новый мультимедийный сервис.

• Основательно переписываете материал, если редактор его «завернул».

• Читаете / смотрите крупные материалы коллег, обсуждаете их по доброй воле, не на планерке.

• Подсказываете книги, курсы, вебинары, которые могли бы помочь вырасти молодому журналисту.

• Останавливаете коллегу, если он / она начинает повышать голос.

• Предлагаете идеи на редакционных встречах, даже если предыдущие десять не были поддержаны и реализованы.

ПОДПИСЧИКИ В СОЦСЕТЯХ

• Можете развязать холивар в социальной сети.

• Умеете написать авторскую подводку к материалу так, чтобы показать свой личный интерес к теме.

• Пригласить незнакомого человека в группу в соцсети, не нарушая сетевого этикета.

• Можете остановить холивар в социальной сети.

• Умеете выудить у комментаторов ценную дополнительную информацию для материала.

• Умеете отделять комментарии, поддерживающие конструктивную дискуссию, от комментариев троллей.

• Умеете создавать фейковые аккаунты в соцсетях, которые трудно поймать на фейковости.

УМЕНИЕ СОЗДАВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Вы знаете, что это за формат, можете подобрать нужные для него исходные материалы, знаете минимум один сервис, с помощью которого элемент создается. Если сейчас попросим сделать руками — возьмете и сделаете.

• Аудиослайд-шоу

• Онлайн-калькулятор

• Таймлайн

• Интерактивный график, круговая диаграмма

• Слайдер «было / стало»

• Интерактивная карта на Google или «Яндексе»

• Тест, викторина

• Рейтинг, топ-лист

• Интерактивная фотография

• Интерактивная гистограмма

• Панорама, фото 360 градусов

• Вставка поста или твита из соцсети на сайт

• Гиперссылка, открывающаяся в новом окне

• Облако слов

• Коуб

• Видеоролик с титрами для соцсети

• Пошаговый алгоритм

• Скринкаст с закадровым текстом

• Прямая трансляция с возможностью встроить видеопоток на сайт

ВЕРСТКА, МОНТАЖ

• Умеете работать в программах и сервисах.

• Создавать лонгриды в Тильде или аналогах.

• Монтировать видео на смартфоне или планшете.

• Монтировать видео в Adobe Premiere или аналогах.

• Верстать обложки для соцсетей в Canva или аналогах.

• Заполнять админку сайта.

• Проставлять теги, ключевые слова.

• Обрезать иллюстрацию к материалу по стандарту.

Когда журналист приходит на работу, в ежедневной практике нам нужны вот такие конкретные навыки. Ваш профессиональный профиль — это конструкция, состоящая из таких небольших деталей — компетенций. Чем больше деталей у вас есть, тем больше вариантов трудоустройства вам доступно.

В карте медийных компетенций, разработанной в компании «Силамедиа», собраны и структурированы 316 умений, из которых медиаспециалист может выстроить свою индивидуальную программу обучения.

Каждый навык можно тренировать самостоятельно, можно участвовать в онлайн-марафонах и вебинарах, учиться на дистанционных и очных курсах, тренингах и мастер-классах. Участие и выступление на конференциях, книги, e-mail-рассылки, посты в профессиональных блогах, стажировки, обмены между редакциями тоже могут быть форматами вашего обучения. Ключевое отличие — вы не ждете, когда вас кто-то научит нужному навыку, а сами ищете возможность для тренировки конкретного умения.

Если поменять точку зрения на собственную стратегию обучения, практиковать активный поиск образовательных возможностей, можно сэкономить массу времени на малопродуктивных спорах, чему должен учить журфак, чему он учит, а чему не учит. Факультет журналистики (или любой другой классический институт профессионального образования) — это один из источников, где вы можете попробовать получить нужные навыки. Не единственный, а один из списка вариантов.

В современном мире невозможно в одном месте научиться всему, что вам понадобится в течение профессиональной жизни. Навыки самообразования, выстраивания собственных образовательных стратегий позволяют наращивать свой профессионализм, гибко реагировать на изменения в отрасли. Главное — не останавливаться.