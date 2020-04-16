Как жить на изоляции и не впасть в депрессию

Брюс Шапиро считает, что в период борьбы с эпидемией менеджерам редакций также полезно овладеть начальными навыками работы с людьми в пограничной ситуации, чтобы понять, когда сотрудник просто нуждается в отдыхе, а когда его лучше перевести на другую работу и не направлять в морг или реанимацию, как оказать поддержку коллективу в целом и сохранить командный дух.

Менеджеры и редакторы в этой ситуации должны быть примером для коллектива редакции, им важно сохранять спокойствие и уверенность. В эти дни очень важно поддерживать ощущение солидарности и взаимопомощи, понимания, что все сотрудники — члены одной команды, которая должна выстоять и победить. Простое человеческое внимание к сотрудникам, несколько простых вопросов о здоровье близких, о детях в период кризиса оказываются очень важными.

Если редакторы не готовы возглавить такую работу по созданию психологического комфорта — не беда. Журналисты могут привлечь знакомого эксперта, который, кстати, мог бы стать и помощником в создании материалов. И совершенно точно подсказал бы простые упражнения по снятию пост-травматического синдрома, которые легко можно делать самостоятельно.

Лучшая терапия после создания травматического материала — пешая прогулка вдоль реки или пара часов езды на велосипеде по берегу моря. В любом случае, лучше пару остановок пройтись пешком. В условиях карантина это реально не всегда. Тем не менее, физическая нагрузка, пусть небольшая, поможет справиться с усталостью и депрессией. Домашний тренажер, силовые упражнения, пилатес или йога непременно принесут пользу. Полчаса медитации, любимая музыка, дыхательная гимнастика помогут поддержать душевный покой.

Важно постараться соблюдать режим сна, не сидеть за полночь, если это возможно, лучше изучить последние новости утром. Кстати, полноценный сон является важным фактором сохранения иммунитета в период инфекций. И, конечно, не стоит пренебрегать традиционным семейным чаепитием или совместным просмотром любимого фильма с родными, атмосфера взаимной поддержки — лучшее лекарство, даже виртуально.

Не переживайте, если вы не можете обнять любимых из-за изоляции — современные технологии не только порождают стресс, но и позволяют передать наши чувства на расстоянии.

Главное — не забывать, что наше душевное спокойствие — важнейший профессиональный инструмент. От него зависит не только наша работа, но и возможность очень многих людей получить важную информацию и сформировать свою собственную позицию и модель поведения в период кризиса.

С Брюсом Шапиро согласны и российские коллеги.

Постоянный автор ЖУРНАЛИСТА психолог Елена Архипова в эти дни ведет активные консультации по скайпу и телефону. Основная проблема — как справиться со стрессом в условиях вынужденной изоляции. Чтобы не пасть жертвой стресса, считает она, первым делом надо отказаться от бессмысленной борьбы с самим собой и обиды на судьбу.

Что в условиях карантина бесит больше всего? Нарушен привычный уклад жизни, мы не можем позволить себе того, что делали годами по привычке, что стало как бы частью нашей идентичности. Но ведь очень многое мы делали автоматически, не вдаваясь в то, зачем и почему делаем именно это. Может быть, все не так трагично? Попытайтесь прислушаться к себе. Предположим, вас бесит, что вы не можете пойти в кафе и выпить кофе с пирожным и обсудить с подругой новости. Пойдите на кухню, заварите свой любимый кофе, не поленитесь положить красивую салфетку, достаньте любимую конфету, удобно расположитесь на диване или стуле и включите на громкий звук скайп. Или просто закройте дверь, если родные спят, и поговорите по телефону.

Главная рекомендация в период карантина — выбросить из сознания обиду и гнев по поводу того, что вы не можете изменить. Перестаньте терзать себя мыслями о том, что вы не успели сделать, не можете из-за изоляции. А также о том, как все вернется на свои круги после. Не вернется, жизнь будет другой, и не надо думать об этом в данный момент.

Живите здесь и сейчас, решайте конкретные задачи. Не стремитесь сделать все сразу, решайте задачи одну за другой, чем более конкретные и небольшие они будут, тем лучше. Кстати, это прекрасно действует, если вы все же поддались стрессу и впали в депрессивное состояние, когда нет сил и ничего не хочется. Не корите себя за депрессию, постарайтесь выстроить цепочку простых действий и тщательно их выполняйте. Поменять постель, приготовить завтрак, разобрать книжную полку. Похвалите себя за сделанное. И так далее. Постарайтесь побаловать себя. Сделайте то, о чем давно думали — наведите порядок в архиве, перепишите записную книжку, прочитайте любимую книгу, приготовьте любимое блюдо, посмотрите спектакль, на который давно хотели пойти — сегодня в интернете это возможно.

Многие начинают учить иностранные языки, развивать память, и получается плохо, от этого настроение портится еще больше. Развивать свои способности и кругозор в условиях стресса не выйдет! Новое не усваивается и только увеличивает панику. Не ругайте себя! Ваши способности никуда не делись, просто надо успокоиться и обрести внутреннее равновесие. Развивать себя в период изоляции можно, но аккуратно и с толком. Зафиксируйте свои ощущения, внимательно за ними следите, отмечайте, когда лучше запоминается материал. Главное — уверенность в успехе и спокойствие!

В профессиональном плане изоляция — прекрасная возможность сделать давно задуманное, обобщить материал, подойти к давно откладываемому. Вы прекрасный профессионал, вы покажете это в новых условиях, вы обретете новые навыки. Временное ограничение свободы —не заключение, а ваш личный выбор, это важно! Выбор, продиктованный обстоятельствами, но который поможет вам выйти на новый уровень.

Важно в эти дни не испортить отношения с близкими и детьми. Но не пытайтесь выяснить отношения. При этом не бойтесь в период изоляции дать волю эмоциям, не держите в себе негатив. Каким образом? Накопившееся раздражение, усталость, недовольство нужно выплеснуть — но не на близких! Порвите лист бумаги, а еще лучше — нарисуйте свой гнев и досаду фломастерами или акварелью, дайте волю самым бурным фантазиям, повторяйте рисунки — и скоро увидите, как краски на ваших рисунках станут меняться, станут менее драматичными. Можно рисовать геометрические фигуры, карандашом или ручкой, что угодно. Попытайтесь, и увидите, как это работает. Всем станет легче!

В разговорах с детьми и пожилыми родственниками важно придерживаться беспроигрышной тактики — спокойно объяснять, не боясь повторить и пять, и десять раз простые тезисы — мы сидим дома, потому что хотим сохранить здоровье бабушки, соседей и детей в нашем дворе, мы сумеем много важного сделать в эти дни, мы любим друг друга и заботимся друг о друге… Лучше говорить универсальными фразами, одними и теми же.

И помните, что покой в душе зависит от покоя в мыслях.

Самое главное — попытайтесь отнестись с ситуации изоляции как к приключению, которое принесет неожиданный результат. Тогда все получится, может быть больше, чем вы могли бы предположить.