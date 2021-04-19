Журналистское саморегулирование в России и мире: работа на опережение

В последние годы актуальной тенденцией развития институтов саморегулирования, особенно медиасоветов, стали проекты по медиаобразованию. Подчеркну, сегодня механизмы саморегулирования все чаще ориентируются не только на профессионалов — работа современного медиасовета характеризуется смещением фокуса в сторону работы с аудиторией.

Приведу конкретный пример.

В марте 2018 года Финский медиасовет JSN запустил в сети пробный проект «Ответственная журналистика». Задача проекта — подчеркнуть, чем профессиональная журналистика отличается от других средств массовой коммуникации. Суть кампании заключалась в том, что в течение двух недель всем СМИ, подписавшимся под финским профессиональным кодексом для журналистов, предлагалось публиковать специальный знак, подтверждающий, что выбранное издание следует профессиональным стандартам. Данный знак гарантировал, что данное конкретное СМИ доводит до аудитории достоверную информацию, на основе которой читатели, зрители и слушатели могут сформировать свое личное мнение по тому или иному вопросу.

Несмотря на то что участие в кампании было добровольным, ее активно поддержали не только центральные СМИ (в частности, крупнейшая ежедневная газета Финляндии Helsingin Sanomat, ведущая государственная телерадиокомпания Yleisradio и т.д.), но и региональные редакции.

Для реализации кампании была создана специальная веб-страница, где объясняются принципы работы журналиста, значение этического кодекса и права общественности, касающиеся свободы информации. Кроме того, в рамках проекта Советом была организована серия мероприятий в финских школах, где ученики старших классов могли подробно ознакомиться с работой медиасовета, а также с финским кодексом «Рекомендации для журналистов». Совместно с Ykeisradio были разработаны материалы, объясняющие значение профессиональной журналистской этики для СМИ и всего общества. Ряд видеоматериалов представил школьникам реальные кейсы, основанные на жалобах, поступивших в Совет. Школьники изучали материалы, анализировали проблемы и выносили собственные решения, имея возможность затем сопоставить его с действительными заключениями Совета.

Таким образом, организованный доступ к образовательным материалам по работе с информацией обучает общество адекватному медиапотреблению. Что же касается упомянутого проекта, то он продолжил свою работу в постоянном режиме: марку «Ответственная журналистика» можно обнаружить на официальных сайтах большинства финских СМИ.

Роль гражданского общества в процессе саморегулирования

Следуя запросу времени на прямой социальный эффект, медийная отрасль, можно сказать, ведет «игру на выживание». Профессиональные СМИ, обязанные сосуществовать на одном информационно-коммуникационном поле с так называемой гражданской журналистикой, просто вынуждены отвечать на актуальные алармирующие сигналы. Делать это журналистское сообщество пытаться с помощью саморегулирования. Да, не существует общепринятого рецепта успешного саморегулирования из-за социокультурных, геополитических, экономических и прочих различий между регионами и государствами. Однако в странах с давно и прочно сложившейся системой медийного саморегулирования мы наблюдаем устойчивую тенденцию к вовлечению в этот процесс до сих пор не в полной мере используемого ресурса информационного сорегулирования именно с гражданским обществом.

На сегодняшний день вряд ли можно говорить о полностью сформированных и рабочих механизмах саморегулирования и вообще медийного регулирования в интернете хотя бы в одной стране. В мировой практике существуют разные подходы к этому вопросу. Например, так называемый юго-восточноазиатский, практикующий ограничительные методы доступа к определенным видам информации (как в КНР или Сингапуре).

В западной практике эти методы не одобряются, прежде всего, как непрактичные и неэффективные. Популярной является концепция об автономности интернета, его свободе в формате развитого самоуправления сети. О повышении значения регулятивных проблем в этой сфере свидетельствуют важнейшие для интернет-сообщества документы самоуправления — так называемые «Запросы комментариев» (Request for comments, RfC). Особый интерес представляет Запрос № 1855, который называется «Руководства по сетевому этикету» (Netiquette Guidelines). Этот документ формулирует правила, которые признаются главным этическим кодексом сети. Пожалуй, основным тезисом в нем является следующее: «Будь консервативен в том, что рассылаешь, будь либерален в отношении того, что получаешь», поскольку сама цель сетевого этикета подразумевает соблюдение не только собственных прав, но и прав других пользователей при работе в международной системе электронных коммуникаций.

Конечно, профессиональные стандарты и нормы не должны зависеть от того, находитесь ли вы в интернете или нет. Но у разного вида массовых коммуникаций в интернете есть свои особенности, каждая «информационная ниша» пытается разработать свои правила, и их адаптация к современным реалиям пока находится в процессе формирования.

Может ли саморегулирование справиться с современными вызовами?

Для того чтобы оценить реальное состояние медийной сферы и соотнести его с основными профессионально-этическими проблемами профессии, мы должны опираться на актуальные данные качественных и количественных исследований. Изучая сегодняшние вызовы журналистской ответственности, я столкнулась с тем фактом, что эксперты разных стран, вне зависимости от региона, сходятся во мнении относительно основных вопросов, которые встают перед СМИ в последнее время. Все они сводятся к одним и тем же аспектам качественного изменения журналистики — технологическому, экономическому и политическому, — которые неизбежно влекут за собой расширение границ медиаответственности. Это, в свою очередь, означает, что требуется по-новому взглянуть на основные понятия, регулирующие журналистскую деятельность. Система медийного саморегулирования на данном этапе остро нуждается в переосмыслении своих позиций и также требует скорейших модификаций, которые позволят справиться с актуальными вызовами.