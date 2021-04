Журналистское саморегулирование в России и мире: работа на опережение

К тому же не во всех зарубежных странах есть специальные законы, регулирующие деятельность журналистов. В тех национальных правовых системах, которые не признают особого массово-информационного права в собственном смысле этого слова, СМИ регулируются нормами гражданского и иного законодательства. Здесь на помощь приходят профессионально-этические кодексы, где детализируются положения, касающиеся журналистской деятельности.

Преимущества журналистского саморегулирования

Оно помогает сохранять редакционную свободу и как средство самоконтроля снижает необходимость строгого законодательного регулирования, минимизируя вмешательство государства. Вообще, развитая система саморегулирования, с одной стороны, повышает качество работы журналистов, с другой — защищает интересы СМИ, предоставляя им компетентную помощь в разрешении конфликтных ситуаций. Таким образом, она оказывается полезна как создателям, так и потребителям массмедиа.

Помимо явной помощи в работе над качеством СМИ, саморегулирование имеет еще ряд достоинств, возможно, на первый взгляд не столь заметных. По сравнению с законодательством и судебной системой это более гибкий способ взаимодействия с субъектами информационного пространства. Кроме того, это эффективный механизм внесудебного разрешения информационных споров: экономятся и время, и деньги. К тому же это способ участия журналистов не только в процессе рассмотрения жалоб, но и вынесения решений по ним.

В идеале саморегулирование должно выступать средством обеспечения обратной связи «СМИ — аудитория», тем самым увеличивая авторитет и доверие к СМИ, а следовательно, повышения его рейтинга, или, как говорят сегодня, потребительской привлекательности.

Степень участия государства определяет сам характер медийного саморегулирования СМИ в той или иной стране. Оно может изначально являться продуктом свободного волеизъявления журналистов, и тогда мы ведем речь о добровольном средстве «самовоздействия» на СМИ.

В некоторых странах существует «законодательное саморегулирование», когда закон обязывает СМИ учреждать органы саморегулирования.

Наконец, есть государства, где медийное саморегулирование базируется на «законодательном каркасе». Там юридически предусмотрены общие принципы саморегулирования с целью их детализации в практических руководствах, кодексах и других видах журналистского саморегулирования. Иными словами, закон не обязывает, а предоставляет право создавать добровольные органы саморегулирования. Реализация саморегулирования зависит от трех факторов. Это степень социального развития конкретного общества и государства, включая культурно-исторические, экономические и другие особенности; форма государственного правления; степень развития демократических институтов.

Какие формы саморегулирования существуют в мире

По подсчетам зарубежных экспертов, к примеру, создателя концепции «Систем обеспечения ответственности СМИ» (Media accountability systems) Клода-Жана Бертрана, в мире существует более 80 различных типов неподконтрольных правительству средств систем обеспечения ответственности СМИ.

Конечно, сюда входят и сорегулирующие компоненты — сочетание саморегулирования и регулирования, осуществляемого неким надзорным органом. В качестве примера можно привести специализированные ассоциации телезрителей или ассоциации родителей в Бразилии или так называемые «читательские комитеты» газет Grupo Reforma — второй по величине компании печатных СМИ в Мексике и Латинской Америке.

Если же говорить о «чистых» видах медийного саморегулирования, то в тройку наиболее распространенных сегодня в мире входят кодексы, медиасоветы и омбудсмены. Наиболее успешно они развиваются в Европе, особенно в Скандинавии.

Но, повторяю, все зависит от социокультурных условий и традиций конкретного общества. К примеру, в США иные приоритеты в работе медийного саморегулирования, нежели чем в Европе. Институты медиасовета и омбудсмена себя здесь не оправдали, поскольку в силу исторических причин и ценностных установок неизменно воспринимались журналистским сообществом как угроза вмешательства со стороны государства. Наибольшее развитие здесь получили такие саморегулирующие механизмы, как кодексы и медиакритика. Самые яркие из многочисленных примеров последнего времени мы найдем и в специализированных изданиях (Quill — журнал Общества профессиональных журналистов SPJ), и в академических изданиях (Columbia Journalism Review или Journal of Mass Media Ethics), и в материалах СМИ, посвященных анализу профессии (Reliable Sources на CNN или On the Media на Национальном общественном радио NPR).