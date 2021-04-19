Журналистское саморегулирование в России и мире: работа на опережение

В обмен на независимость СМИ обязуются поддерживать диалог с обществом
Обычно свой лекционный курс по медийному саморегулированию я начинаю с вопроса к аудитории: «Что, на ваш взгляд, имеет более широкую сферу применения в человеческой деятельности — право или этика?»
Ответ оказывается не для всех очевидным. Впрочем, он быстро находится, если разобраться в истории вопроса. Право появилось в качестве инструмента разрешения определенных противоречий, при этом такие противоречия решаются методами ограничения и принуждения. Этика же формируется как инструмент предупреждения противоречий, она, по сути, призвана поддержать генетическую установку на выживаемость биологического вида «человек».
Медийное саморегулирование очень тесно связано с этической стороной профессии, поскольку сама идея саморегулирования заключается в признании медиабизнесом своей социальной ответственности. На практике — это совместные усилия медийного сообщества по добровольному определению и соблюдению принципов своей работы, регулирование профессиональной деятельности на основании собственного опыта, знаний и умений. Но здесь необходимо одно условие, а именно — законодательно гарантированная свобода слова.
Типичные мотивы создания институтов саморегулирования, увы, далеко не всегда альтруистические, наоборот, по большей части прагматические, поскольку это, как правило, действие «на опережение». Журналисты справедливо полагают, что лучше самим следить за профессиональной этикой, чем заниматься этим, скажем, по решению суда. В обмен на независимость от государства СМИ дают обществу обязательства поддерживать с ним диалог, своевременно реагировать на его запросы и не упускать из виду проблемы, вызывающие социальную обеспокоенность.
К тому же не во всех зарубежных странах есть специальные законы, регулирующие деятельность журналистов. В тех национальных правовых системах, которые не признают особого массово-информационного права в собственном смысле этого слова, СМИ регулируются нормами гражданского и иного законодательства. Здесь на помощь приходят профессионально-этические кодексы, где детализируются положения, касающиеся журналистской деятельности.
Преимущества журналистского саморегулирования
Оно помогает сохранять редакционную свободу и как средство самоконтроля снижает необходимость строгого законодательного регулирования, минимизируя вмешательство государства. Вообще, развитая система саморегулирования, с одной стороны, повышает качество работы журналистов, с другой — защищает интересы СМИ, предоставляя им компетентную помощь в разрешении конфликтных ситуаций. Таким образом, она оказывается полезна как создателям, так и потребителям массмедиа.
Помимо явной помощи в работе над качеством СМИ, саморегулирование имеет еще ряд достоинств, возможно, на первый взгляд не столь заметных. По сравнению с законодательством и судебной системой это более гибкий способ взаимодействия с субъектами информационного пространства. Кроме того, это эффективный механизм внесудебного разрешения информационных споров: экономятся и время, и деньги. К тому же это способ участия журналистов не только в процессе рассмотрения жалоб, но и вынесения решений по ним.
В идеале саморегулирование должно выступать средством обеспечения обратной связи «СМИ — аудитория», тем самым увеличивая авторитет и доверие к СМИ, а следовательно, повышения его рейтинга, или, как говорят сегодня, потребительской привлекательности.
Степень участия государства определяет сам характер медийного саморегулирования СМИ в той или иной стране. Оно может изначально являться продуктом свободного волеизъявления журналистов, и тогда мы ведем речь о добровольном средстве «самовоздействия» на СМИ.
В некоторых странах существует «законодательное саморегулирование», когда закон обязывает СМИ учреждать органы саморегулирования.
Наконец, есть государства, где медийное саморегулирование базируется на «законодательном каркасе». Там юридически предусмотрены общие принципы саморегулирования с целью их детализации в практических руководствах, кодексах и других видах журналистского саморегулирования. Иными словами, закон не обязывает, а предоставляет право создавать добровольные органы саморегулирования. Реализация саморегулирования зависит от трех факторов. Это степень социального развития конкретного общества и государства, включая культурно-исторические, экономические и другие особенности; форма государственного правления; степень развития демократических институтов.
Какие формы саморегулирования существуют в мире
По подсчетам зарубежных экспертов, к примеру, создателя концепции «Систем обеспечения ответственности СМИ» (Media accountability systems) Клода-Жана Бертрана, в мире существует более 80 различных типов неподконтрольных правительству средств систем обеспечения ответственности СМИ.
Конечно, сюда входят и сорегулирующие компоненты — сочетание саморегулирования и регулирования, осуществляемого неким надзорным органом. В качестве примера можно привести специализированные ассоциации телезрителей или ассоциации родителей в Бразилии или так называемые «читательские комитеты» газет Grupo Reforma — второй по величине компании печатных СМИ в Мексике и Латинской Америке.
Если же говорить о «чистых» видах медийного саморегулирования, то в тройку наиболее распространенных сегодня в мире входят кодексы, медиасоветы и омбудсмены. Наиболее успешно они развиваются в Европе, особенно в Скандинавии.
Но, повторяю, все зависит от социокультурных условий и традиций конкретного общества. К примеру, в США иные приоритеты в работе медийного саморегулирования, нежели чем в Европе. Институты медиасовета и омбудсмена себя здесь не оправдали, поскольку в силу исторических причин и ценностных установок неизменно воспринимались журналистским сообществом как угроза вмешательства со стороны государства. Наибольшее развитие здесь получили такие саморегулирующие механизмы, как кодексы и медиакритика. Самые яркие из многочисленных примеров последнего времени мы найдем и в специализированных изданиях (Quill — журнал Общества профессиональных журналистов SPJ), и в академических изданиях (Columbia Journalism Review или Journal of Mass Media Ethics), и в материалах СМИ, посвященных анализу профессии (Reliable Sources на CNN или On the Media на Национальном общественном радио NPR).
В последние годы актуальной тенденцией развития институтов саморегулирования, особенно медиасоветов, стали проекты по медиаобразованию. Подчеркну, сегодня механизмы саморегулирования все чаще ориентируются не только на профессионалов — работа современного медиасовета характеризуется смещением фокуса в сторону работы с аудиторией.
Приведу конкретный пример.
В марте 2018 года Финский медиасовет JSN запустил в сети пробный проект «Ответственная журналистика». Задача проекта — подчеркнуть, чем профессиональная журналистика отличается от других средств массовой коммуникации. Суть кампании заключалась в том, что в течение двух недель всем СМИ, подписавшимся под финским профессиональным кодексом для журналистов, предлагалось публиковать специальный знак, подтверждающий, что выбранное издание следует профессиональным стандартам. Данный знак гарантировал, что данное конкретное СМИ доводит до аудитории достоверную информацию, на основе которой читатели, зрители и слушатели могут сформировать свое личное мнение по тому или иному вопросу.
Несмотря на то что участие в кампании было добровольным, ее активно поддержали не только центральные СМИ (в частности, крупнейшая ежедневная газета Финляндии Helsingin Sanomat, ведущая государственная телерадиокомпания Yleisradio и т.д.), но и региональные редакции.
Для реализации кампании была создана специальная веб-страница, где объясняются принципы работы журналиста, значение этического кодекса и права общественности, касающиеся свободы информации. Кроме того, в рамках проекта Советом была организована серия мероприятий в финских школах, где ученики старших классов могли подробно ознакомиться с работой медиасовета, а также с финским кодексом «Рекомендации для журналистов». Совместно с Ykeisradio были разработаны материалы, объясняющие значение профессиональной журналистской этики для СМИ и всего общества. Ряд видеоматериалов представил школьникам реальные кейсы, основанные на жалобах, поступивших в Совет. Школьники изучали материалы, анализировали проблемы и выносили собственные решения, имея возможность затем сопоставить его с действительными заключениями Совета.
Таким образом, организованный доступ к образовательным материалам по работе с информацией обучает общество адекватному медиапотреблению. Что же касается упомянутого проекта, то он продолжил свою работу в постоянном режиме: марку «Ответственная журналистика» можно обнаружить на официальных сайтах большинства финских СМИ.
Роль гражданского общества в процессе саморегулирования
Следуя запросу времени на прямой социальный эффект, медийная отрасль, можно сказать, ведет «игру на выживание». Профессиональные СМИ, обязанные сосуществовать на одном информационно-коммуникационном поле с так называемой гражданской журналистикой, просто вынуждены отвечать на актуальные алармирующие сигналы. Делать это журналистское сообщество пытаться с помощью саморегулирования. Да, не существует общепринятого рецепта успешного саморегулирования из-за социокультурных, геополитических, экономических и прочих различий между регионами и государствами. Однако в странах с давно и прочно сложившейся системой медийного саморегулирования мы наблюдаем устойчивую тенденцию к вовлечению в этот процесс до сих пор не в полной мере используемого ресурса информационного сорегулирования именно с гражданским обществом.
На сегодняшний день вряд ли можно говорить о полностью сформированных и рабочих механизмах саморегулирования и вообще медийного регулирования в интернете хотя бы в одной стране. В мировой практике существуют разные подходы к этому вопросу. Например, так называемый юго-восточноазиатский, практикующий ограничительные методы доступа к определенным видам информации (как в КНР или Сингапуре).
В западной практике эти методы не одобряются, прежде всего, как непрактичные и неэффективные. Популярной является концепция об автономности интернета, его свободе в формате развитого самоуправления сети. О повышении значения регулятивных проблем в этой сфере свидетельствуют важнейшие для интернет-сообщества документы самоуправления — так называемые «Запросы комментариев» (Request for comments, RfC). Особый интерес представляет Запрос № 1855, который называется «Руководства по сетевому этикету» (Netiquette Guidelines). Этот документ формулирует правила, которые признаются главным этическим кодексом сети. Пожалуй, основным тезисом в нем является следующее: «Будь консервативен в том, что рассылаешь, будь либерален в отношении того, что получаешь», поскольку сама цель сетевого этикета подразумевает соблюдение не только собственных прав, но и прав других пользователей при работе в международной системе электронных коммуникаций.
Конечно, профессиональные стандарты и нормы не должны зависеть от того, находитесь ли вы в интернете или нет. Но у разного вида массовых коммуникаций в интернете есть свои особенности, каждая «информационная ниша» пытается разработать свои правила, и их адаптация к современным реалиям пока находится в процессе формирования.
Может ли саморегулирование справиться с современными вызовами?
Для того чтобы оценить реальное состояние медийной сферы и соотнести его с основными профессионально-этическими проблемами профессии, мы должны опираться на актуальные данные качественных и количественных исследований. Изучая сегодняшние вызовы журналистской ответственности, я столкнулась с тем фактом, что эксперты разных стран, вне зависимости от региона, сходятся во мнении относительно основных вопросов, которые встают перед СМИ в последнее время. Все они сводятся к одним и тем же аспектам качественного изменения журналистики — технологическому, экономическому и политическому, — которые неизбежно влекут за собой расширение границ медиаответственности. Это, в свою очередь, означает, что требуется по-новому взглянуть на основные понятия, регулирующие журналистскую деятельность. Система медийного саморегулирования на данном этапе остро нуждается в переосмыслении своих позиций и также требует скорейших модификаций, которые позволят справиться с актуальными вызовами.