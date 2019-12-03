Как работает самоцензура в российских медиа

Это стало неизбежным в тот момент, когда самоцензура пошла вразрез с оговоренными условиями редакционной политики. Когда нарушаются принципы, по которым живет журналистский коллектив, то сперва в редакции начнутся конфликты, а затем скорее всего пойдет и прямая цензура. Самоцензура имеет полное право на существование, но ее правила должны быть обговорены и понятны в равной степени как сотрудникам издания, так и его аудитории. Иначе начинается дорога взаимного обмана, которая ни к чему хорошему не приводит.

ИВАН ЖУРАВКОВ, «7х7»

Самоцензуры не существует. Есть редакционная политика и стандарты. Провластные СМИ могут писать, что какая‑то власть плохая, если им скажет так писать другая власть. То же и с оппозиционными СМИ, которые не будут критиковать близких по своим взглядам политиков.

А вот отдельный журналист, работая в определенном СМИ, подстраивается под его манеру написания и тематику. Не вспомню, кто из моих знакомых сталкивался с самоцензурой в медиа. Первыми на ум приходят слова псковского журналиста Ольги Миронович о том, что проблема молодых журналистов — в самоцензуре.

Я вот не вижу такой проблемы. Если пишу текст и хочу, чтобы сохранился принципиальный момент, а его убирают за ненадобностью, то буду очень долго спорить с редактором. И тут два варианта: он меня убедит или я его — эмоции гарантированы. Сейчас про цензуру ни один редактор официально не скажет.

Если копать глубже, само понятие цензуры могло перетечь в словосочетание «редакционная политика». Человеческая психика ведь работает прецедентно, по инстинктам. Например, вот написала в ноябре 2018 года [еще одна журналистка из Пскова] Светлана Прокопьева колонку после теракта в Архангельске [имеется в виду взрыв в управлении ФСБ Архангельска, устроенный леворадикальным террористом в октябре 2018 года — прим. ред.], за это на нее в феврале 2019 завели уголовное дело [в тексте Прокопьевой нашли признаки оправдания терроризма — прим. ред.], прокуратура планирует в ноябре дело в суд передать. Журналисту теперь грозит либо колоссальный штраф, либо до 7 лет лишения свободы. После этого прочитает юный или старый журналист колонку и подумает раз десять на неделе: а надо ли мне оно, сравнивать кого‑то с народниками? Так в профессии появляется не самоцензура, а чувство самосохранения. Хотя вообще оно никуда и не девалось, просто не каждый же день пишешь текст, который на грани. Но чем больше дел против журналистов, тем одни становятся осторожнее, а другие радикальнее.

АНАСТАСИЯ ГУЛЯЕВА, «Радио Зенит»

В утреннем шоу «Ни в какие ворота» обсуждаем абсолютно все. Меня недавно спросили: «Все говорили о деле Голунова, высказывались в защиту, но вам, наверное, так делать нельзя?» Ничего подобного, мы тоже это обсуждали в эфире, потому что тема важная. В нашей стране есть представление, что, если журналист работает в зарегистрированном средстве информации, у него обязательно есть список тем, на которые говорить нельзя. Но кто такое сказал?

Когда я только начинала работать на радио, не знала правил игры. В голове сидела фраза «а об этом я могу себе позволить рассказать?» Из‑за этого иногда просила себя быть мягче или не задавать определенные вопросы. Но за все время работы ни один из моих руководителей не сказал: «Настя, вот об этом мы не говорим». А раз меня не ограничивают другие, зачем стеснять саму себя?

ЭДМУНД ЖЕЛБУНОВ, петербургская редакция «НТВ»

Самоцензура не может не существовать в любой сфере человеческих отношений — особенно во время создания журналистского продукта. Но тут важно провести четкую грань. «Цензурирует» себя автор во имя идеализации своего продукта, отсекая лишнее, как это делает опытный парикмахер, или же он купирует некоторые идеи, как палач с гильотиной, поскольку слова приобретают форму, неугодную шеф‑редактору? Причем сам редактор, скорее всего, об этом может и не догадывается.

Самоцензура должна быть инструментом не самобичевания, а развития. Ограничиваю ли я себя при этом? Определенно. Чувствую ли стеснение? Нет. Что уж там говорить, к самоцензуре я прибегаю даже при ответе на вопрос о ней, и считаю это абсолютно приемлемым. Ту же концепцию исповедую и при описании тех событий, за которыми, в силу профессиональных обязанностей, вынужден наблюдать.

Я думаю, масштаб самоцензуры обратно пропорционален количеству эмоций, которые автор испытывает во время работы. И над пропастью, которая разделяет обе эти категории, журналисту, который считает себя профессионалом, нужно уметь балансировать. Чем больше эмоций, тем меньше автор сдерживает свои порывы в тексте. Здесь ни о какой самоцензуре речи быть не может.