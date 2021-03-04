«Семерочка»: как бесплатной газете оставаться востребованной

«Семерочка» — газета о людях, практически любые темы мы стараемся подавать через простые житейские истории. Мы рассказываем, с какими проблемами сталкиваются воронежцы, и подсказываем, как их решить. Пандемия коронавируса отразилась не только на содержании издания, но и на его дизайне, и, разумеется, на доставке — распространяется наша газета бесплатно

Главная проблема, с которой столкнулась редакция в прошлом году, — это необходимость соблюдать режим изоляции. Для нас, как представителей СМИ, это требование со стороны властей не было жестким. Но в условиях, когда то один, то другой коллега начинали подозревать у себя коронавирус, руководство холдинга РИА «Воронеж», в который входит газета «Семерочка», приняло решение перевести сотрудников на удаленку. Коллективу это понравилось, но делать газету первые несколько месяцев стало сложнее.

Нарушилась связь между редактором и журналистом. Если раньше процесс постановки задач «глаза в глаза» занимал буквально пару минут, то теперь появилась необходимость несколько раз связываться с корреспондентами и уточнять особо сложные задания - без твердой гарантии того, что тебя поняли правильно. Качество текстов также пострадало, больше материалов стало отправляться на переделку авторам или переписываться самими редакторами.

Также удаленка начала сказываться на инициативе журналистов. До пандемии с этим не было проблем, и первые четыре месяца изоляции все было нормально. Но потом мы начали замечать, что сидение дома расслабляет сотрудников. У корреспондентов пропал огонек из глаз, они стали предлагать меньше тем, реже выступать с инициативой поднять ту или иную проблему. Разумеется, они стали получать меньше, но, как это ни парадоксально, в условиях, когда все закрыто и досуг ограничен, многим стало хватать и этих денег.

Отдельно стоит сказать о дизайне. Не знаю, как мои коллеги, а я люблю наблюдать за версткой, буквально сидеть рядом, «двигать» фотографии и заголовки на полосе, прикидывать несколько вариантов обложки. Раньше мы просто набрасывали разные варианты и утверждали макет. На удаленке же пришлось иметь дело с готовыми файлами, а потом писать или звонить дизайнеру, просить внести изменения в полосы.

На мой взгляд, удаленка — необходимое зло, с которым нужно было мириться. Как только первая волна коронавируса пошла на спад, мы отменили удаленный режим работы. Немногие встретили это решение с пониманием, но смирились.

С приходом второй волны, с осени прошлого года, мы в холдинге снова перешли на удаленку, правда, на этот раз учли ошибки предыдущего периода. Решили, что руководство точно каждый день ходит на работу, журналисты появляются там по необходимости или по вызову. Но в любом случае раз в неделю приходят на редакционную планерку, которую мы проводим с соблюдением всех мер безопасности, в масках.