«Семерочка»: как бесплатной газете оставаться востребованной

Главный редактор издания — о контенте, коллективе, финансировании и дистрибуции
«Семерочка» — газета о людях, практически любые темы мы стараемся подавать через простые житейские истории. Мы рассказываем, с какими проблемами сталкиваются воронежцы, и подсказываем, как их решить. Пандемия коронавируса отразилась не только на содержании издания, но и на его дизайне, и, разумеется, на доставке — распространяется наша газета бесплатно
Главная проблема, с которой столкнулась редакция в прошлом году, — это необходимость соблюдать режим изоляции. Для нас, как представителей СМИ, это требование со стороны властей не было жестким. Но в условиях, когда то один, то другой коллега начинали подозревать у себя коронавирус, руководство холдинга РИА «Воронеж», в который входит газета «Семерочка», приняло решение перевести сотрудников на удаленку. Коллективу это понравилось, но делать газету первые несколько месяцев стало сложнее.
Нарушилась связь между редактором и журналистом. Если раньше процесс постановки задач «глаза в глаза» занимал буквально пару минут, то теперь появилась необходимость несколько раз связываться с корреспондентами и уточнять особо сложные задания - без твердой гарантии того, что тебя поняли правильно. Качество текстов также пострадало, больше материалов стало отправляться на переделку авторам или переписываться самими редакторами.
Также удаленка начала сказываться на инициативе журналистов. До пандемии с этим не было проблем, и первые четыре месяца изоляции все было нормально. Но потом мы начали замечать, что сидение дома расслабляет сотрудников. У корреспондентов пропал огонек из глаз, они стали предлагать меньше тем, реже выступать с инициативой поднять ту или иную проблему. Разумеется, они стали получать меньше, но, как это ни парадоксально, в условиях, когда все закрыто и досуг ограничен, многим стало хватать и этих денег.
Отдельно стоит сказать о дизайне. Не знаю, как мои коллеги, а я люблю наблюдать за версткой, буквально сидеть рядом, «двигать» фотографии и заголовки на полосе, прикидывать несколько вариантов обложки. Раньше мы просто набрасывали разные варианты и утверждали макет. На удаленке же пришлось иметь дело с готовыми файлами, а потом писать или звонить дизайнеру, просить внести изменения в полосы.
На мой взгляд, удаленка — необходимое зло, с которым нужно было мириться. Как только первая волна коронавируса пошла на спад, мы отменили удаленный режим работы. Немногие встретили это решение с пониманием, но смирились.
С приходом второй волны, с осени прошлого года, мы в холдинге снова перешли на удаленку, правда, на этот раз учли ошибки предыдущего периода. Решили, что руководство точно каждый день ходит на работу, журналисты появляются там по необходимости или по вызову. Но в любом случае раз в неделю приходят на редакционную планерку, которую мы проводим с соблюдением всех мер безопасности, в масках.
Своеобразным изобретением сезона стала так называемая смешанная интерактивная планерка. Это когда основная часть сотрудников — в редакции, а три или четыре сильно пугливых человека — в Zoom. Ставили телефон на штанге в центр кабинета и устраивали связь.
Конечно, можно было бы не изобретать велосипед и продолжать работать дистанционно, но, как показала практика, не у всех людей высокая самоорганизация, некоторые нуждаются в стимулировании.
Со временем все наши сотрудники переболели коронавирусом, так что необходимость в удаленке сама собой отпала. Сейчас мы все работаем в офисе.
«Коронация» контента
Поскольку распространяемся мы только в Воронеже, как правило, 90 процентов наших тем посвящены вопросам развития города. Это, разумеется, ЖКХ, транспорт, городская инфраструктура, строительство, цены, решения местных властей. Много внимания в начале года уделялось федеральной повестке, особенно поправкам в Конституцию.
Также большой популярностью у читателей весь год пользовались краеведческие рубрики «Легенды Воронежа», «Наша история» и материалы, которые писались к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в тематику издания. Например, мы на несколько месяцев отказались от нашей традиционной рубрики «Афиша». Просто потому, что почти все массовые мероприятия в городе были запрещены. На первый план вышли так называемые «пользушные» тексты, из разряда: как не заразиться коронавирусом, как не сойти с ума дома во время изоляции, как оформить обещанные президентом выплаты, что делать, если вас увольняют во время пандемии, как грамотно оформить удаленку и пр.
Много текстов было посвящено экономической ситуации — падению доходов простых горожан и предпринимателей. Один из циклов таких материалов («Не при делах», «Рыночные отношения») даже занял первое место в творческом конкурсе медиафорума «Вся Россия — 2020», проводимого Союзом журналистов России.
Не обошла стороной пандемия и дизайн газеты. В какой-то момент мы поняли, что нам просто не из чего делать обложку: полтора месяца (март-апрель) почти все темы в городе так или иначе были связаны с коронавирусом. Главный материал про «корону» — есть, а других событий, достойных анонса на первой полосе — просто нет. Вышли из положения, сделав журнальный вариант обложки с одной главной темой номера.
Спустя пару месяцев проблема «разрешилась», но «переходный» дизайн так нам понравился, что мы решили оставить его, добавив на первую полосу другие анонсы только в виде заголовков, без маленьких фотографий.
Конвергентная жизнь
Непосредственно в штате «Семерочки» трудятся два человека — я и мой заместитель, но проблем с кадрами у нас нет. «Семерочка» входит в состав холдинга РИА «Воронеж». У нас — конвергентная редакция. Это значит, что и журналисты, и дизайнеры работают на все издания группы. В самом Воронеже — это информационный портал riavrn.ru, областная газета «Воронежский курьер», журнал «Слова». Также в холдинг входят 32 районных издания, но у них свой штат авторов.
Да, у нас есть своеобразный пул, это три-четыре корреспондента и два дизайнера, которым особенно близка именно наша газета. Но повторюсь, они также работают на все издания холдинга.
Проблем с грамотными корреспондентами в Воронеже, благодаря факультету журналистики ВГУ, нет. Там готовят грамотных специалистов для всех регионов страны. Новые авторы периодически появляются и у нас, но есть один нюанс. Как правило, все выпускники хотят работать в онлайн-изданиях. С этим ничего не поделаешь: газеты становятся устаревшим носителем информации, особенно для молодежи. Поэтому в основном мы имеем дело с уже проверенными, штатными авторами..
Большинство событий, происходящих в городе, так или иначе отражаются на портале. И это болезнь многих интегрированных редакций — при хорошо работающем сайте любое печатное СМИ рискует превратиться в его дайджест. Самый простой вариант работы — взять текст и переписать его под требования газеты. Но нас он не устроил, потому что, на наш взгляд, это — откровенная халтура.
Информационное поле с порталом у нас одно, но мы стараемся делать так, чтобы своих текстов, написанных именно по заказу «Семерочки», было не меньше половины в каждом номере. На сайте выходят в основном расширенные заметки, мы делаем упор на аналитику, обзоры, большие материалы и особенно инфографику. Большая, сложная инфографика, размером с полосу, а то и весь разворот — это вообще тот жанр, который лучше смотрится на бумаге.
После выхода газетных текстов их берет сайт. В нашем конвергентном холдинге есть такая вещь, как внутренняя конкуренция за темы и журналистов, способных их исполнить. Названия у наших площадок разные («Семерочка» и сайт РИА «Воронеж»), отвечают за них разные коллективы редакторов (у каждой редакции — свой KPI), вполне логично наше обоюдное желание перетащить одеяло на себя. Из конфликта по большим текстам вышли простым путем — установили «правило первой брачной ночи»: та площадка, которая сформулировала тему, выпускает текст первой, потом его берет другая. Это, конечно, не касается новостей — тут пальма первенства, естественно, принадлежит порталу.
Вообще, конвергенция — зло, придуманное для того, чтобы упаковать в одну структуру разные по направлению редакции, сэкономить на персонале и добиться того, чтобы это хоть как-то работало. Теряется эксклюзивность каждой площадки, люди, занимающиеся всем сразу, не переживают за каждое конкретное издание. Сейчас в нашем холдинге есть идеи отказаться от конвергентности. Но как это cделать — большой вопрос.
Соцпроект и реклама
«Семерочка» — социальный проект правительства Воронежской области. Она была задумана для малоимущих, пенсионеров, то есть тех людей, которые не могут купить газету, не владеют смартфонами, но хотят получать актуальную информацию.
У нас бюджетное и внебюджетное финансирование, примерно половина затрат окупается коммерческой деятельностью холдинга. Безусловно, нам хотелось бы вывести издание на самоокупаемость, но в условиях пандемии и общемировой тенденции падения интереса к бумажным носителям мы понимаем, что это малореально.
Поскольку аудитория газеты в основном пожилая, хорошо заходят медицинские центры, частные клиники, аптечные сети. Также развивается направление частных объявлений, предложения по трудоустройству, мелким бытовым услугам.
Вообще у газеты есть потенциал в плане продвижения именно потребительских товаров. При тираже 90 тысяч экземпляров мы могли бы представлять интерес для крупныж торговым сетей, супермаркетов. Почему до сих пор это не реализовано в полном объеме, наверное, вопрос к отделу продаж, который тоже работает по принципу конвергентности, продавая рекламу для всех площадок.
Отправить по домам
Я не побоюсь этого слова, «Семерочка» — своего рода уникальный продукт. Это — бесплатная газета. Главная задача такого издания — добиться того, чтобы его взяли. Многие бесплатные продукты мало кому нужны. Нашу же газету трудно найти — ее всю разбирают. Без шуток: пенсионеры часами готовы стоять у пунктов распространения, чтобы дождаться «Семерочку», звонят в редакцию, когда экспедитор задерживается, иногда даже дерутся в очереди, когда газету выкладывают на стойки.
До марта прошлого года основная часть тиража распространялась через супермаркеты, и наши контрагенты высказывали нам недовольство по поводу того, что мы нашим продуктом подрываем порядок в магазинах. С приходом пандемии мы не могли себе позволить создавать толкотню и очереди, одно время даже встал вопрос о временной приостановке выхода газеты. Однако потом учредители нашли средства, чтобы распространять издание по почтовым ящикам.
С тех пор почти три четверти нашего 90-тысячного тиража разносится по многоэтажным домам. Из-за специфики газеты (социальный проект) упор сделан не на элитные новостройки, а на хрущевки и брежневки, в которых живет наш массовый читатель. Часть тиража по-прежнему выкладывается в многофункциональных центрах (МФЦ), службах соцзащиты населения каждого района города. Также стойка с газетами есть на первом этаже офисного здания, где располагается редакция.
Три года назад мы пытались взять курс на омоложение аудитории. Разместили стойки с газетами на всех крупных предприятиях Воронежа, даже в региональном ГИБДД, пробовали проводить разные конкурсы для читателей в надежде привлечь более молодую аудиторию. Газету везде разбирали, но сказать, что мы заметно «омолодили» своего читателя, не могу. Воронеж — достаточно продвинутый город, молодежь сидит в мессенджерах, социальных сетях, и даже не с компьютеров, а со смартфонов. И печатное СМИ воспринимается как некий олдскул, классика, паровоз на фоне электрички. Впрочем, это — мировая тенденция, и говорить о том, что мы в отдельно взятом Воронеже нашли уникальный способ повернуть время вспять, конечно же, смешно.
Кризис жанра
Наши читатели и звонят, и пишут в редакцию. Иногда мы даже получаем бумажные письма в конвертах, каждый раз сильно этому умиляемся. Много тем поступает нам через наши группы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Однако развить социальные сети по-настоящему пока не получается. И это настоящий кризис жанра.
Пока нет понимания, на что делать упор в группах. Брать новости с сайта РИА «Воронеж» и выдавать их за свои — глупо. Репостить новости — тоже, у портала есть своя соцсеть с 50 тысячами подписчиков, и соревноваться с ними в контенте и оперативности мы не можем. Стали выкладывать именно большие материалы, но мало кто, кроме особых ценителей, будет читать со смартфона 10 тысяч знаков аналитики.
Мы рассматривали разные варианты ведения социальных сетей, но все наиболее популярные методы оказывались далеки от концепции самой газеты. Самым реальным было организовать через наши группы пункт приема жалоб от населения в самых разных сферах - и, пользуясь статусом госСМИ, наладить обратную связь с чиновниками. Остановило нас понимание того, что обращений будет так много, что со временем на разгребание этих жалоб нужно будет сажать целую команду специалистов, размером больше самой редакции. Да и добиться оперативного ответа от чиновников не всегда просто. А зачем читателям ресурс, который не работает?
В общем, соцсети — наша головная боль и задача, которую нам еще предстоит решить теперь уже в 2021 году.
Общественно-политическая газета «Семерочка» издается с 24 января 2013 года. Сначала она была приложением к областной газете «Воронежский курьер», а в 2015 году стала самостоятельным СМИ. Распространяется бесплатно в городе Воронеже. Выходит один раз в неделю. Объем: 24 полосы формата А3. Тираж одного номера — 90 000 экземпляров. Учредители: АУ ВО «РИА «Воронеж», управление делами Воронежской области. Издатель: АУ ВО «РИА «Воронеж».
Сайт: riavrn.ru