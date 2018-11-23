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запись семинара

Только для членов Клуба Журналиста

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23 ноября 2018

Ноя 23, 2018

Клуб
Запись семинара-практикума «Эффективное управление редакцией газеты в...
Только для членов Клуба Журналиста

КМЖ

Как я проходил практику в RT
Трудно даже описать, что мы делаем 

Рынок

На Неве другое НТВ
Об успехах корпункта к его 20-летию