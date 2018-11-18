Глеб Федоров: работа редакции стоит на трех китах

О том, что такое мультимедийный контент, из чего состоит работа мультимедийной редакции, как сделать ее максимально эффективной и оценить результат, рассказал заместитель главного редактора Russia Beyond Глеб Федоров на семинаре-практикуме «Эффективное управление редакцией газеты в условиях мультимедийного контента» 13 ноября.

Используя собственный опыт работы в Russia Beyond и любопытные кейсы других медиа, спикер показал, как выбирать платформы для вашего контента, переупаковывать материалы под их формат, а также с помощью каких инструментов это делать:

Вы понимаете, какие у вас есть ресурсы и какие — задачи, накладываете их друг на друга и получаете количество платформ и количество форматов, которые вы можете потянуть. Четкое понимание форматов и платформ, в свою очередь, рождает price-лист, который легко продать рекламодателю.

В выборе инструментов и технологий, по мнению спикера, определяющим является вопрос, сможет ли редакция эффективно использовать тот или иной инструмент и какой результат это принесет: