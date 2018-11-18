Глеб Федоров: работа редакции стоит на трех китах

Семинар-практикум Глеба Федорова прошел в Москве 13 ноября
О том, что такое мультимедийный контент, из чего состоит работа мультимедийной редакции, как сделать ее максимально эффективной и оценить результат, рассказал заместитель главного редактора Russia Beyond Глеб Федоров на семинаре-практикуме «Эффективное управление редакцией газеты в условиях мультимедийного контента» 13 ноября.
Используя собственный опыт работы в Russia Beyond и любопытные кейсы других медиа, спикер показал, как выбирать платформы для вашего контента, переупаковывать материалы под их формат, а также с помощью каких инструментов это делать:
Вы понимаете, какие у вас есть ресурсы и какие — задачи, накладываете их друг на друга и получаете количество платформ и количество форматов, которые вы можете потянуть.
Четкое понимание форматов и платформ, в свою очередь, рождает price-лист, который легко продать рекламодателю.
В выборе инструментов и технологий, по мнению спикера, определяющим является вопрос, сможет ли редакция эффективно использовать тот или иной инструмент и какой результат это принесет:
Еще пару лет назад можно было снимать с мобильного телефона, как вы жарите яичницу, и быть крутым видеоблогером. Теперь же у блогеров очень серьезный видео-продакшн, поэтому, если вы хотите работать с YouTube, нужно делать очень качественную картинку.
Если вы никогда не снимали и не монтировали видео в редакции, то начинать сразу с актерами и претендовать на «Оскар» – нелогично. Логично выбрать одну маленькую тему, выделить человека и дать ему время на работу.
На семинаре-практикуме также обсудили навыки, которыми должны обладать сотрудники мультимедийной редакции и их руководитель. Лучше других, по мнению Федорова, эти навыки описала бывший главный редактор «Афиши Daily», а ныне главный редактор соцмедиа «Яндекса» Екатерина Дементьева в своем Facebook, во время поиска работы:
В той или иной степени я умею делать все, что касается интернет-медиа: придумывать, планировать, продюсировать выбирать людей, зарабатывать деньги, видеть, куда расти, быстро придумывать идеи для партнерских материалов и ставить производство этих материалов на слаженный конвейер, поддерживать жизнерадостный тонус в редакции.
Именно отбор сотрудников является важнейшим этапом в становлении мультимедийной редакции, считает Федоров:
Нужно подбирать тех людей, которые умеют сами себе ставить задачи, учиться и слышать вас — это главное. Все остальное придет. Вы сами никогда не освоите все платформы, вам и не нужно это. Вам нужны люди, которые помогут вам это сделать, которые будут учиться и обучать потом вас.
Что изменилось бы в мире, если бы вашего издания не существовало? Немногие смогут ответить на этот вопрос по существу. Для того, чтобы сотрудники понимали, зачем работают, редакции необходимо иметь четко сформулированную миссию. Об этом спикер рассказал на примере родного издания:
Миссия Russia Beyond — делать Россию понятнее, образовывая и развлекая нашу аудиторию. На русском языке это тянет на формулирование национальной идентичности. Миссия заставляет смотреть сотрудников на работу совсем по-другому.
Но одна лишь миссия не может стать залогом успешной работы редакции. Вот формула эффективного мультимедиа, которой спикер поделился с гостями семинара:
Эффективное мультимедиа = редакционные процессы + редакционная политика + планирование + «обертка».
Завершая семинар, спикер рассказал о трех китах, на которых стоит организация работы редакции:
1. Картина будущего. Нужно сформулировать видение того, к чему вы хотите прийти и рассказать об этом сотрудникам. Многим их них не хватает понимания того, зачем они работают и куда они идут.
2. Кадры. Нужно отобрать, замотивировать и давать обратную связь сотрудникам. При этом желательно говорить не только работе, ведь большая часть идей приходит в голову за случайными разговорами.
3. Работа над ошибками. Критика не должна быть направлена против сотрудника, она должна делать контент лучше.