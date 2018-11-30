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Теги:
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№
от
30 ноября 2018
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Ноя 30, 2018
Клуб
Запись вебинара «Эффективность регионального издания»
Только для членов Клуба Журналиста
Клуб
Запись семинара-практикума «Основы фактчекинга и медиаграмотность»
Только для членов Клуба Журналиста
Рынок
О трендах в журналистике, медиа и технологиях
Самое интересное из традиционного доклада Feature Today Institute
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