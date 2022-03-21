Семинар «Особенности работы digital-ресурсов, возможности их монетизации» пройдет 30 марта

КОГДА И ГДЕ

Дата проведения: 30 марта, начало в 11.00

Место проведения: отель «Гамма-Дельта-Измайлово», Конференц-зал «Гжель» (г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д)

Формат: офлайн/онлайн

Участие бесплатное.

РЕГИСТРАЦИЯ

Загрузка…

Заявки на участие в семинаре принимаются до 25 марта.

О КРУГЛОМ СТОЛЕ

В программе:

• выступление медиаэкспертов и практиков;

• обучение профессионалами использования современных технологий в новых реалиях;

• монетизации контента в интернете.

Программа семинара рассчитана на блогеров, редакторов и журналистов региональных, районных, муниципальных и корпоративных изданий.

На семинаре будут рассмотрены особенности форматов и их ресурсозатратность, различия между новостными продуктами и историями, возможности упаковки и переупаковки, связь между темой/целью и формой подачи. Участники семинара получат практические навыки работы с современными форматами видео — прямыми трансляциями, видеокомиксами, скринкастами, обучающими роликами для зрелой аудитории, нативной рекламой в видеороликах для соцсетей, видеоспецпроектами и анимационными роликами.

Участие в семинаре даст возможность участникам познакомиться с работой в интернете и монетизацией в связи с произошедшими изменениями, изучить эффективный опыт адаптации на различных платформах, освоить приемы и инструменты монетизации контента, повысить профессиональную квалификацию.

Программа мероприятия будет доступна 22 марта на сайте jrnlst.ru

ПОДРОБНОСТИ

Организаторы: Медиагруппа «Журналист» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Задать вопросы вы можете

по e-mail: info@jrnlst.ru или тел. 499 152 19 17, 152 34 73.