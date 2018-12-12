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Теги:
запись семинара
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№
от
12 декабря 2018
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Дек 12, 2018
Клуб
Запись семинара-практикума «Визуальная журналистика и применение...
Только для членов Клуба Журналиста
Мнение
Нет у СМИ методов против Ким Кардашьян
Все больше людей читают про моду. Но все меньше — в СМИ
Рынок
Онлайн-продажи в медиа: что покупает аудитория
Издатели повсеместно начинают торговлю не контентом, а буквально трусами
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