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запись семинара

Только для членов Клуба Журналиста

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12 декабря 2018

Дек 12, 2018

Клуб
Запись семинара-практикума «Визуальная журналистика и применение...
Только для членов Клуба Журналиста

Мнение

Нет у СМИ методов против Ким Кардашьян
Все больше людей читают про моду. Но все меньше — в СМИ

Рынок

Онлайн-продажи в медиа: что покупает аудитория
Издатели повсеместно начинают торговлю не контентом, а буквально трусами