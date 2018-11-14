Мероприятия

Семинар ЖУРНАЛИСТА «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ»

Теги: 
семинар

4 декабря. Спикер: Сергей Мешавкин

СПИКЕР:

Сергей Мешавкин, эксперт, ведущий рубрики «Школа дизайна» (Медиагруппа «Феномен»)

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

10.00 — Регистрация участников

 

10.30 — 12.30

Ключевые критерии газетного дизайна.

•   Признаки современного качественного журналистского издания, соответствующего духу времени и стандартам визуальной журналистики.

•   Примеры, результаты исследования алгоритмов чтения газет.

 

Типичные ошибки в оформлении газет.

•   Устаревший неэффективный газетный дизайн.

•   Типичные нарушения стандартов визуальной журналистики. Методы их исправления.

 

Выстраивание зрительной навигации на полосах.

•   Разработка выверенной графической модели издания.

•   Настройка системы стилей (композиционных и текстово-заголовочных).

•   Модульная сетка газеты, как ключевой элемент предоставления комфорта чтения для аудитории издания.

•   Иерархия публикаций, как залог комфортной навигации для читателя.

•   «Точки входа» в публикации — первичные и вторичные. Алгоритмы их «работы». Методика их применения.

•   Подача объемных публикаций — эффективность подачи больших текстов.

 

12.30 — 13.00 — кофе-брейк

 

13.00 — 16.00

Инфографика в газете.

•   Ключевые критерии газетной инфографики. Примеры и «антипримеры».

 

Как инфографика работает в газете.

•   Определение необходимости инфографики в публикации.

•   Виды журналистской информационной графики.

•   Разработка и расчет инфографики в газете.

 

Фотооформление в газете.

•   Ключевые критерии газетной журналистской фотографии. Примеры и «антипримеры».

•   Планирование оформления в газете.

•   Планирование оформления в газете как залог качественного содержания издания.

•   Совместная работа всей редакции по визуальному наполнению номера.

 

ГДЕ И КОГДА:

4 декабря в 10:00 (мск), Москва, улица Черняховского, 16

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   3500 рублей — для всех.

 

РЕГИСТРАЦИЯ:

•   Форма для членов Клуба Журналиста

•   Форма для всех

 

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

 

ВАЖНО:

О других мероприятиях, которые пройдут в ноябре этого года, вы можете узнать здесь.

Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
14 ноября 2018

Ноя 14, 2018

Мероприятия

Семинар ЖУРНАЛИСТА «Визуальная журналистика и применение инфографики в...
4 декабря. Спикер: Сергей Мешавкин

КМЖ, Профессия

Что делать, если хочешь в телевизор
Советы опытных телевизионщиков

Рынок, Мнение

New York Times установила новый рекорд цифровой подписки
Снова помог Трамп, а также гигантские скидки для новых подписчиков