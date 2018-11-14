Семинар ЖУРНАЛИСТА «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ»

СПИКЕР:

Сергей Мешавкин, эксперт, ведущий рубрики «Школа дизайна» (Медиагруппа «Феномен»)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

10.00 — Регистрация участников

10.30 — 12.30

Ключевые критерии газетного дизайна.

• Признаки современного качественного журналистского издания, соответствующего духу времени и стандартам визуальной журналистики.

• Примеры, результаты исследования алгоритмов чтения газет.

Типичные ошибки в оформлении газет.

• Устаревший неэффективный газетный дизайн.

• Типичные нарушения стандартов визуальной журналистики. Методы их исправления.

Выстраивание зрительной навигации на полосах.

• Разработка выверенной графической модели издания.

• Настройка системы стилей (композиционных и текстово-заголовочных).

• Модульная сетка газеты, как ключевой элемент предоставления комфорта чтения для аудитории издания.

• Иерархия публикаций, как залог комфортной навигации для читателя.

• «Точки входа» в публикации — первичные и вторичные. Алгоритмы их «работы». Методика их применения.

• Подача объемных публикаций — эффективность подачи больших текстов.

12.30 — 13.00 — кофе-брейк

13.00 — 16.00

Инфографика в газете.

• Ключевые критерии газетной инфографики. Примеры и «антипримеры».

Как инфографика работает в газете.

• Определение необходимости инфографики в публикации.

• Виды журналистской информационной графики.

• Разработка и расчет инфографики в газете.

Фотооформление в газете.

• Ключевые критерии газетной журналистской фотографии. Примеры и «антипримеры».

• Планирование оформления в газете.

• Планирование оформления в газете как залог качественного содержания издания.

• Совместная работа всей редакции по визуальному наполнению номера.

ГДЕ И КОГДА:

4 декабря в 10:00 (мск), Москва, улица Черняховского, 16

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 3500 рублей — для всех.

РЕГИСТРАЦИЯ:

• Форма для членов Клуба Журналиста

• Форма для всех

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

ВАЖНО:

О других мероприятиях, которые пройдут в ноябре этого года, вы можете узнать здесь.