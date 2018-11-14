Семинар ЖУРНАЛИСТА «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ»

4 декабря. Спикер: Сергей Мешавкин
СПИКЕР:
Сергей Мешавкин, эксперт, ведущий рубрики «Школа дизайна» (Медиагруппа «Феномен»)
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
10.00 — Регистрация участников
10.30 — 12.30
Ключевые критерии газетного дизайна.
• Признаки современного качественного журналистского издания, соответствующего духу времени и стандартам визуальной журналистики.
• Примеры, результаты исследования алгоритмов чтения газет.
Типичные ошибки в оформлении газет.
• Устаревший неэффективный газетный дизайн.
• Типичные нарушения стандартов визуальной журналистики. Методы их исправления.
Выстраивание зрительной навигации на полосах.
• Разработка выверенной графической модели издания.
• Настройка системы стилей (композиционных и текстово-заголовочных).
• Модульная сетка газеты, как ключевой элемент предоставления комфорта чтения для аудитории издания.
• Иерархия публикаций, как залог комфортной навигации для читателя.
• «Точки входа» в публикации — первичные и вторичные. Алгоритмы их «работы». Методика их применения.
• Подача объемных публикаций — эффективность подачи больших текстов.
12.30 — 13.00 — кофе-брейк
13.00 — 16.00
Инфографика в газете.
• Ключевые критерии газетной инфографики. Примеры и «антипримеры».
Как инфографика работает в газете.
• Определение необходимости инфографики в публикации.
• Виды журналистской информационной графики.
• Разработка и расчет инфографики в газете.
Фотооформление в газете.
• Ключевые критерии газетной журналистской фотографии. Примеры и «антипримеры».
• Планирование оформления в газете.
• Планирование оформления в газете как залог качественного содержания издания.
• Совместная работа всей редакции по визуальному наполнению номера.
ГДЕ И КОГДА:
4 декабря в 10:00 (мск), Москва, улица Черняховского, 16
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 3500 рублей — для всех.
РЕГИСТРАЦИЯ:
• Форма для членов Клуба Журналиста
Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru
ВАЖНО:
О других мероприятиях, которые пройдут в ноябре этого года, вы можете узнать здесь.