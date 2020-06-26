Семинар для журналистов российских локальных медиа в Берлине

Институт медиа и коммуникаций Свободного Университета Берлина приглашает 15 журналистов из российских локальных медиа в Берлин для участия в пятидневном практическом семинаре.

Семинар направлен на повышение профессиональной квалификации журналистов независимых местных СМИ. Программа включает в себя общение с экспертами из Германии и России, экскурсии в немецкие редакции, публичные дискуссии и практический тренинг. Семинар призван вдохновить участников на дальнейшее развитие их медиа, а также способствовать обмену опытом и развитию сети российских локальных СМИ.

Семинар организован в сотрудничестве с медиакомпанией «Бумага», с кафедрой цифровых медиакоммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, а также с Интернет-журналом «7x7», при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

Часть программы семинара будет на английском языке, поэтому для участия необходимо владение английским языком. Перевода на русский язык не предусмотрено.

Семинар будет проходить в Берлине с 25 октября (прибытие) до 31 октября 2020 года (день отъезда). Проезд и проживание оплачиваются.

Если Вы хотите принять участие в семинаре, просим Вас отправить нам электронную заявку в формате pdf (одним файлом; в названии файла укажите Вашу фамилию), содержащую: 1) мотивационное письмо (на английском языке), 2) Ваше резюме (на английском языке) и 3) 1-2 примера Ваших журналистских работ (на русском языке) на электронную почту: commworkshop@zedat.fu-berlin.de

Срок подачи заявок: до 30 июня 2020 года. Вы будете проинформированы о выборе 15 июля 2020 года.

Мы внимательно следим за ситуацией с пандемией и, безусловно, будем учитывать официальные рекомендации МИДов ФРГ и РФ при подготовке семинара. Семинар состоится при условии открытия границ и снятия режима карантина в обеих странах.

Дополнительная информация — на сайте.

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