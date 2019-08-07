Союз журналистов Москвы проведет семинар «Система разработки эксклюзивных новостей в современной мультимедийной компании»

Курс предназначен для корреспондентов и редакторов печатных и электронных СМИ, желающих повысить свой профессиональный уровень, перенять опыт у известных мастеров, приобрести новые профессиональные знания и навыки.

Курс проводят:

Дзугова Жанна Мурадиновна — главный редактор Объединенной редакции интернет-изданий Южного административного округа г. Москвы, член Союза журналистов Москвы.

Волосатая Юлия Игоревна-шеф-редактор сетевого вещания АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», член Союза журналистов Москвы.

Темы и вопросы

Основные темы, которые будут подаваться на семинаре:

• Поиск и разработка эксклюзивных новостей. Правила. Приемы. Источники информации.

• Подача эксклюзивной информации на различных платформах современных мультимедийных компаний.

Вопросы, которые будут обсуждаться на семинаре:

• интернет, как медиаконвергентная среда. Виды и форматы информации;

• оперативность распространения полученной информации-сайт,

• социальные сети, радио, телевидение;

• как завести нужные контакты, как их систематизировать;

• как правильно общаться с источниками, как поддерживать с ними связь;

• особенности и приемы подачи информации на различных платформах;

• развитие полученной информации, дополнение, аналитика, продвижение;

• фактчеринг, проверка информаци;

• мониторинг работы конкурентов и другие вопросы.

Где и когда

Семинар проводится с 3 по 4 октября 2019 года в Белом зале Центрального Дома журналиста по адресу: г. Москва, Никитский б-р, д.8-А.

Стоимость семинара для одного участника: 8220 рублей. В стоимость включено:

• участие в семинаре (теоретическая часть и практические задания);

• папка участника семинара;

• информационный материал,

• индивидуальная консультационная поддержка участников семинара;

• посещение редакции одной из ведущей газеты;

• кофе-брейки;

• обеды (2).

Проживание за счет участников семинара.

По окончании его участникам вручается сертификат установленного образца, подтверждающий, что они прошли курс обучения по теме «Система разработки эксклюзивных новостей в современной мультимедийной компании».

Участвовать

Для участия в семинаре необходимо отправить заявку на бланке редакции за подписью главного редактора по электронному адресу : kar-ujmos@yandex.ru

В заявке указать: ФИО участника семинара, должность, название СМИ, служебный телефон, контактный телефон, номер платежного поручения.

По прибытии на семинар необходимы следующие документы:

• ксерокопия платежного документа с отметкой банка;

• доверенность на право подписи договора.

Допускается оплата наличными с выдачей квитанции к приходному ордеру: при наличном расчете - перечень основных реквизитов предприятия (карточка клиента).

Если необходимо забронировать гостиницу, укажите это в заявке.

Контакты и реквизиты

Контактные телефоны: 8-495-697-16-75, 8-495-691-94-52.

Координаторы семинара: Караваева Галина Ивановна : моб.тел - 8-916-705-34-68;

Реквизиты для безналичного расчета : р/с 40703810338170100663 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва , БИК 044525225, к/с 30101810400000000225,

ИНН 7704104256 получатель РОО «Союз журналистов Москвы».