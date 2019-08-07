Союз журналистов Москвы проведет семинар «Система разработки эксклюзивных новостей в современной мультимедийной компании»

Курс предназначен для корреспондентов и редакторов печатных и электронных СМИ, желающих повысить свой профессиональный уровень, перенять опыт у известных мастеров, приобрести новые профессиональные знания и навыки.
Курс проводят:
Дзугова Жанна Мурадиновна — главный редактор Объединенной редакции интернет-изданий Южного административного округа г. Москвы, член Союза журналистов Москвы.
Волосатая Юлия Игоревна-шеф-редактор сетевого вещания АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», член Союза журналистов Москвы.
Темы и вопросы
Основные темы, которые будут подаваться на семинаре:
• Поиск и разработка эксклюзивных новостей. Правила. Приемы. Источники информации.
• Подача эксклюзивной информации на различных платформах современных мультимедийных компаний.
Вопросы, которые будут обсуждаться на семинаре:
• интернет, как медиаконвергентная среда. Виды и форматы информации;
• оперативность распространения полученной информации-сайт,
• социальные сети, радио, телевидение;
• как завести нужные контакты, как их систематизировать;
• как правильно общаться с источниками, как поддерживать с ними связь;
• особенности и приемы подачи информации на различных платформах;
• развитие полученной информации, дополнение, аналитика, продвижение;
• фактчеринг, проверка информаци;
• мониторинг работы конкурентов и другие вопросы.
Где и когда
Семинар проводится с 3 по 4 октября 2019 года в Белом зале Центрального Дома журналиста по адресу: г. Москва, Никитский б-р, д.8-А.
Стоимость семинара для одного участника: 8220 рублей. В стоимость включено:
• участие в семинаре (теоретическая часть и практические задания);
• папка участника семинара;
• информационный материал,
• индивидуальная консультационная поддержка участников семинара;
• посещение редакции одной из ведущей газеты;
• кофе-брейки;
• обеды (2).
Проживание за счет участников семинара.
По окончании его участникам вручается сертификат установленного образца, подтверждающий, что они прошли курс обучения по теме «Система разработки эксклюзивных новостей в современной мультимедийной компании».
Участвовать
Для участия в семинаре необходимо отправить заявку на бланке редакции за подписью главного редактора по электронному адресу : kar-ujmos@yandex.ru
В заявке указать: ФИО участника семинара, должность, название СМИ, служебный телефон, контактный телефон, номер платежного поручения.
По прибытии на семинар необходимы следующие документы:
• ксерокопия платежного документа с отметкой банка;
• доверенность на право подписи договора.
Допускается оплата наличными с выдачей квитанции к приходному ордеру: при наличном расчете - перечень основных реквизитов предприятия (карточка клиента).
Если необходимо забронировать гостиницу, укажите это в заявке.
Контакты и реквизиты
Контактные телефоны: 8-495-697-16-75, 8-495-691-94-52.
Координаторы семинара: Караваева Галина Ивановна : моб.тел - 8-916-705-34-68;
Реквизиты для безналичного расчета : р/с 40703810338170100663 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва , БИК 044525225, к/с 30101810400000000225,
ИНН 7704104256 получатель РОО «Союз журналистов Москвы».